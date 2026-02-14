Arktika postaja nova fronta med Natom in Rusijo

Združeno kraljestvo bo letos v severni Atlantik in na območje Arktike napotilo letalonosilko in druge bojne ladje, ki bodo delovale skupaj s silami ZDA, Kanade in drugimi zaveznicami zveze Nato. To na varnostni konferenci v Münchnu danes dejal britanski premier Keir Starmer. Odločitev je argumentiral z vse večjimi grožnjami Rusije na območju.

Po navedbah britanskega ministrstva za obrambo bodo kot del skupine v okviru operacije Firecrest sodelovale letalonosilka HMS Prince of Wales, bojne ladje kraljeve mornarice, lovci F-35 in helikopterji. Namen napotitve je po Starmerjevih besedah prikaz moči z namenom odvračanja ruske agresije in za zaščito ključne podmorske infrastrukture.

Vodilna letalonosilka HMS Prince of Wales je največja ladja kraljeve mornarice, z njenega krova pa naj bi delovala tudi ameriška letala. V operacijo bo vključenih več tisoč pripadnikov britanskih oboroženih sil.

Poziv k okrepitvi evropske obrambe

Na britanskem obrambnem ministrstvu so dodali, da bo letalonosilka služila tudi dejavnostim v okviru Natove misije Arktična straža, ki je bila vzpostavljena ta teden in je namenjena krepitvi varnosti v regiji, kjer taljenje morskega ledu odpira nove pomorske poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Starmer je danes v Münchnu posvaril pred naraščajočo grožnjo iz Rusije in pozval k okrepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Evropa mora biti po njegovih besedah sposobna odvračati agresijo, saj bi se tudi v primeru morebitnega mirovnega dogovora v Ukrajini varnostna grožnja Rusije le še povečala. Skliceval se je na ocene Nata, po katerih bi lahko bila Rusija ob koncu desetletja pripravljena na vojaški napad na zavezništvo, in poudaril, da se je na to grožnjo treba odzvati. Da bo letos na območje severnega Atlantika ravno tako napotila letalonosilko, je napovedala tudi Francija.