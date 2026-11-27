Italijanska modna hiša Armani bo razširila svoj hotelski imperij. Trenutno že ima posestva v Dubaju in Milanu, zdaj pa se je odločila okrepiti svoje ambicije, poroča Euronews.

Hotel v Dubaju so odprli leta 2010, leto pozneje pa še milanskega. Oba sta nastala v okviru dolgoletnega Armanijevega poslovanja s poslovnežem Mohamedom Alabbarjem, ustanoviteljem nepremičninske družbe Emaar.

Pojavila so se tudi ugibanja o morebitnih prihodnjih lokacijah hotelov in letovišč, med drugim v Londonu, Parizu, New Yorku, Miamiju, Bangkoku, Singapurju, Tokiu in na Maldivih

Rijad 2027

Hotel Armani Hotel Diriyah, ki ga trenutno gradijo v Dirijahu, zgodovinskem predelu na obrobju Rijada, naj bi odprli leta 2027. Je del širše pobude Dirijah, enega največjih savdskih projektov za razvoj turizma in kulturno dediščino.

Njegovo središče je zgodovinsko okrožje At Turaif, ki je uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine.

Novi hotel bo v to zgodovinsko okolje prinesel Armanijev prepoznavni oblikovalski slog in obiskovalcem ponudil še eno možnost luksuzne nastanitve.

Prvi hotel ob rdečem morju leta 2030

Armani načrtuje novega hotela in stanovanjskega kompleksa v letovišču Marasi ob Rdečem morju, nedaleč od mednarodnega letališča v Hurgadi.

Letovišče bo ponujalo pogled na marino in Rdeče morje, združevalo bo številne hotelske sobe, apartmaje in luksuzne zasebne rezidence. Notranjost bo zasnovana v slogu Armani/Casa, oddelka modne hiše, ki se ukvarja s pohištvom in notranjim oblikovanjem.

Pomemben del ponudbe je tudi wellness. Načrtujejo poseben center, ki bo namenjen zdravju, regeneraciji in dolgemu življenju.