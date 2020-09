Armenija in Azerbajdžan zavračata pogovore o prekinitvi spopadov

V spopadih je bilo ubitih več deset ljudi, veliko je ranjenih. FOTO: Hakob Margaryan via Reuters

Spopadi med armenskimi separatisti in azerbajdžanskimi vojaki v Gorskem Karabahu se nadaljujejo, iz Erevana in Bakuja pa še naprej prihajajo protislovne informacije o njihovem poteku. Sprti strani druga drugo obtožujeta obstreljevanja čez mejo, ki poteka zahodno od Gorskega Karabaha, in zavračata pogajanja o prekinitvi ognja.Oboroženi spopadi, ki so od konca tedna po navedbah tujih medijev zelo verjetno zahtevali več kot sto življenj, so pomembna tema pogovorov v mednarodni skupnosti: o njih je razpravljal varnostni svet Združenih narodov (ZN), prav tako sodelujoče države Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na izrednem zasedanju stalnega sveta.Oči so prav tako uprte v Turčijo, zaveznico Azerbajdžana, in Rusijo. Medtem ko Armenija Turčijo obtožuje vmešavanja v spopade, češ da je turško vojaško letalo F-16 v armenskem zračnem prostoru sestrelilo armenskega, sta Azerbajdžan in Turčija po Reutersovih navedbah informacijo zanikala.