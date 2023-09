Armenija sprejela prve begunce iz Gorskega Karabaha

Armenija je danes sprejela prvo skupino beguncev iz Gorskega Karabaha po napadu Azerbajdžana na to separatistično regijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Armenski premier Nikol Pašinjan je medtem sporočil, da so pripravljeni sprejeti vseh 120.000 beguncev, kolikor jih namerava zapustiti državo, in nakazal na odmik od tesne zaveznice Rusije.

Skupina nekaj deset ljudi je vstopila v armensko vas Kornidzor mimo azerbajdžanskih mejnih stražarjev, tam pa so jih registrirali uradniki armenskega zunanjega ministrstva. V skupini so bile predvsem ženske, otroci in starejši, poroča AFP.

Separatisti so pred tem napovedali, da bodo civiliste, ki so v nedavnem nasilju ostali brez strehe nad glavo, premestili v Armenijo s pomočjo ruskih mirovnih sil, ki so v regiji od šesttedenske vojne leta 2020. Azerbajdžan se je medtem zavezal, da bo uporniškim borcem, ki bodo odložili orožje, omogočil odhod v Armenijo po koridorju Lačin.

Azerbajdžan je po več mesecih napetosti z Armenijo v torek sprožil t. i. protiteroristično operacijo v Gorskem Karabahu, regiji z večinsko armenskim prebivalstvom, ki je mednarodno priznana kot del Azerbajdžana. Končal jo je dan kasneje, ko so armenski separatisti privolili v prekinitev ognja in pogovore o reintegraciji.

V Armenijo naj bi nameravalo oditi okoli 120.000 etničnih Armencev iz Gorskega Karabaha, ker se bojijo etničnega čiščenja, so ocenile oblasti v regiji, navajajo tuje agencije.

FOTO: Alain Jocard/Afp

Armenski premier Nikol Pašinjan je v današnjem televizijskem nagovoru narodu dejal, da je Armenija pripravljena sprejeti vse begunce. Obenem je nakazal tudi velik zunanjepolitični odmik od Rusije, poroča AFP.

Potem ko Moskva ni želela vstopiti v najnovejši konflikt, je Pašinjan namreč dejal, da so se varnostna zavezništva, v katerih je sodelovala Armenija, izkazala za neučinkovita. S tem je izrazil jasno kritiko na račun Moskve, ključne zaveznice Erevana.

Dodal je tudi, da bi se morala Armenija pridružiti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) – sodišču, ki je izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi njegovih dejanj v Ukrajini.

Armenija je mednarodni skupnosti v soboto očitala, da ni ukrepala v zvezi z nedavno vojaško operacijo Azerbajdžana v Gorskem Karabahu. Armenski zunanji minister Ararat Mirzojan pa je v govoru v Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku pozval k misiji ZN, ki bi spremljala razmere na terenu.

Po podatkih armenskih virov je v nedavni vojaški operaciji Azerbajdžana v Gorskem Karabahu umrlo več kot 200 ljudi, prek 400 pa jih je bilo ranjenih. Številni Armenci Rusiji, ki ima na območju nameščene tudi svoje vojake, očitajo, da jih je zapustila.