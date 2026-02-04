Armenska opozicija predlagala ministrstvo za seks

Sin soustanovitelja armenske opozicijske stranke Močna Armenija Sargis Karapetijan je nedavno izjavil, da bi zagovarjal ustanovitev ministrstva za seks. Predlog je bil odziv na besede sociologa Armena Hačikijana, ki za politično angažiranost žensk krivi njihovo domnevno spolno nezadovoljstvo, piše OC Media.

Povezovanje ženskega političnega udejstvovanja z njihovim spolnim življenjem je hitro naletelo na ostre kritike po vsej trimilijonski državi. Sona Gazarijan iz centristične stranke Civilna Pogodba je pogovor o ministrstvu za seks označila za »čisti seksizem, ki želi razčlovečiti ženske in jih zreducirati na ugajanje moški želji«.

Kritična je bila tudi novinarka Luci Kočarijan, ki je očitala Karpetijanu, da izkorišča armenske ženske za promocijo svoje predvolilne kampanje. Armenske parlamentarne volitve bodo namreč v začetku junija.