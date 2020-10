Armenski premier: Turki pred Dunajem

Čeprav iz Erevana prihajajo drugačne novice kot iz Bakuja, se zdi, da je bil v obnovljeni vojni med Armenijo in Azerbajdžanom doslej uspešnejši zadnji. Kljub mednarodnim pozivom k takojšnji zaustavitvi spopadov se ti še stopnjujejo, retorika na obeh straneh, ki druga drugo obtožujeta pobijanja civilistov, in pogoji, ki jih zahtevajo v Azerbajdžanu, pričajo, da sosedi še ne bosta tako kmalu sedli za pogajalsko mizo.Kar trikrat je konec tedna svoje državljane azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev obvestil o velikih zmagah domačih sil ter osvoboditvi številnih vasi in enega mesta v Gorskem Karabahu. Večino teh obvestil so v ...