Asif Ali Zardari, novi pakistanski predsednik

Za predsednika Pakistana je bil danes izvoljen Asif Ali Zardari, mož zdaj že pokojne premierke Benazir Buto, ki je ta položaj zasedal tudi med letoma 2008 in 2013. Njegova izvolitev v parlamentu ni bila vprašljiva, saj je bila del koalicijskega dogovora po februarskih parlamentarnih volitvah, ki so jih zaznamovale kršitve, poročajo tuje agencije.

Pakistanska volilna komisija je sporočila, da je Zardari dobil 411 glasov, 181 glasov pa njegov tekmec Mahmud Kan Aškazi, ki ga je podprla stranka Tehrik-e-Insaf (PTI) zaprtega nekdanjega premierja Imrana Kana.

Zardari je bil skupni kandidat strank vladne koalicije, ki jo vodi premier Šehbaz Šarif iz Pakistanske muslimanske lige (PML-N). Ta je po parlamentarnih volitvah, ki so potekale 8. februarja in so jih zaznamovali obtožbe o goljufijah in nasilje, pred nekaj dnevi uradno zasedel položaj.

Koalicijo so sklenile Pakistanska ljudska stranka (PPP), ki jo Zardari vodi s sinom Bilavalom Butom Zardarijem, in PML-N ter več manjših strank, potem ko nobena od uveljavljenih strank na volitvah ni dobila večine. Največ glasov na volitvah je sicer prejela Kanova PTI.

Asif Ali Zardari je bil predsednik od leta 2008 do 2013 in prvi, ki je končal petletni mandat. Junija 2019 so ga aretirali zaradi obtožb pranja denarja in korupcije, vendar so ga nekaj tednov pozneje premestili iz zapora v bolnišnico in decembra istega leta zaradi njegovega zdravstvenega stanja izpustili proti varščini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Pakistanu predsednika s tajnim glasovanjem voli elektorski kolegij, ki ga sestavljajo senat, državni zbor in štirje deželni zbori. Nekoč močan položaj ima sicer le še simbolno funkcijo, saj je pristojnosti predsednika države močno omejila sprememba ustave leta 2010, poroča dpa.