»Assange je v zaporu v smrtni nevarnosti«

Več kot 60 zdravnikov se je podpisalo pod odprto pismo, da je treba nujno pomagati žvižgaču Julianu Assangu , drugače lahko v zaporu umre, poroča Guardian.Washington obtožuje Avstralca izdaje vladnih skrivnosti in mu grozi izročitev ZDA. Glavno zaslišanje v zvezi z morebitno izročitvijo ZDA je v Veliki Britaniji predvideno za naslednje leto 25. februarja.Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk in mu grozi do 175 let zapora. Med drugim je obtožen zarote z ameriško žvižgačko. Assange je trenutno v strogo varovanem zaporu Belmarsh, potem ko se je pred tem od leta 2012 skrival na ekvadorski ambasadi.Ekvadorsko veleposlaništvo je zanj po sedmih letih aprila letos dokončno umaknilo pomoč, saj je menda kršil pogoje azila, v resnici pa je Ekvador dobil novega predsednika, ki je povezan z ameriško vlado. 48-letnika so izgnali z veleposlaništva, nakar ga je aretirala britanska policija. Obsodili so ga na 50 tednov zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta.Assange se je na ekvadorski ambasadi skrival zaradi obtožbe švedske ženske, da jo je posilil leta 2010 na konferenci Wikileaksa v Stockholmu. Obtoževala ga je spolnega odnosa, med katerim je spala, zraven pa ni uporabljal zaščite. Švedski preiskovalci so sicer prejšnji teden opustili preiskavo Zdravniki sedaj pozivajo britansko vlado, naj Assanga iz zapora premestijo v univerzitetno bolnišnico v Londonu. »Če se to ne bo zgodilo, nas skrbi, da bi gospod Assange lahko umrl. Zdravstveno stanje je resno, časa ni veliko,« so zapisali. »Gospod Assange rabi nujno pomoč tako za telesne kot duševne rane.«Assange je z objavo tajnih dokumentov preko Wikileaksa pokazal, kako pokvarjen je politični vrh, zraven je razkrival vojne zločine. Med drugim je dokazal, kako je bil uradni Washington vpleten v umore civilistov v Afganistanu in Iraku.