07.49 AstraZeneca prekinila preizkušanje cepiva proti covidu-19

05.30 Francija priskočila na pomoč muzejem s 614 milijoni evrov

Občinstvo Louvra v 75 odstotkih prihaja iz tujine, predvsem iz ZDA in Kitajske. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Iz farmacevtskega podjetja AstraZeneca so v torek sporočili, da so prekinili klinično testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti.»V okviru nadzorovanih globalnih preizkusov cepiva oxfordske univerze smo sprožili standardni postopek pregleda in namerno ustavili cepljenje, da bi neodvisni odbor lahko pregledal podatke o varnosti,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz ameriškega farmacevtskega podjetja.Po njihovih navedbah gre za običajen postopek v primeru, ko se med preizkušanjem pojavi bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Med preučevanjem te bolezni preizkušanje zaustavijo, da bi zagotovili integriteto preizkusov. »Želimo pospešiti pregled tega posamičnega dogodka, da bi zmanjšali morebiten vpliv na časovni okvir preizkušanja,« so še navedli v AstraZeneci. Ameriško farmacevtsko podjetje je eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. 31. avgusta so v okviru tretje faze začeli cepljenje 30.000 prostovoljcev.Francija je v časih pandemije koronavirusa namenila 614 milijonov evrov neposredne pomoči osrednjim muzejem, spomenikom in katedralam. Več kot polovico tega bodo dobili mednarodno priznani muzeji, kot so Louvre, Versailles, Orsay in Center Pompidou, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila ministrica za kulturoKot je pojasnila francoska ministrica za kulturo Roselyne Bachelot, želijo na ta način velikim javnim institucijam, ki podpirajo mednarodni vpliv Francije, pripomoči pri premagovanju upada števila obiskovalcev. Po navedbah ministrstva v muzejih, ki so v državni lasti, zaznavajo od 40- do 80-odstotni upad obiskovalcev. Direktor Louvraje pred tedni zaradi koronakrize izgubo prihodka ocenil na več kot 40 milijonov evrov. Občinstvo tega muzeja v 75 odstotkih prihaja iz tujine, predvsem iz ZDA in Kitajske.