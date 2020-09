AstraZeneca prekinila preizkušanje cepiva proti covidu-19

Ameriško farmacevtsko podjetje je eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. FOTO: Paul Ellis/AFP

Iz farmacevtskega podjetja AstraZeneca so v torek sporočili, da so prekinili klinično testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti.»V okviru nadzorovanih globalnih preizkusov cepiva oxfordske univerze smo sprožili standardni postopek pregleda in namerno ustavili cepljenje, da bi neodvisni odbor lahko pregledal podatke o varnosti,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz ameriškega farmacevtskega podjetja.Po njihovih navedbah gre za običajen postopek v primeru, ko se med preizkušanjem pojavi bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Med preučevanjem te bolezni preizkušanje zaustavijo, da bi zagotovili integriteto preizkusov. »Želimo pospešiti pregled tega posamičnega dogodka, da bi zmanjšali morebiten vpliv na časovni okvir preizkušanja,« so še navedli v AstraZeneci.Podrobnosti o bolezni za zdaj niso znane, prav tako ne, kje je posameznik, ki je razvil bolezen.Prekinitve kliničnih testiranj cepiv niso nekaj neobičajnega. Vendar pa je verjetno to prva prekinitev v preizkušanju cepiv proti covidu-19, poroča AFP.Ameriško farmacevtsko podjetje je eno od devetih podjetij, katerih kandidatno cepivo je trenutno v zadnji fazi preizkušanja. 31. avgusta so v okviru tretje faze začeli cepljenje 30.000 prostovoljcev.