Atene zaostrile begunsko in migrantsko politiko

Grške oblasti so se pod vodstvom desničarske Nove demokracije v politiki do beguncev in migrantov odločile za »avstralski scenarij«. Nov akcijski načrt predvideva gradnjo zaprtih deportacijskih centrov in pospešeno vračanje ljudi na begu, ki so jim zavrnili prošnjo za azil. Na vzhodnoegejskih otokih vlada humanitarna in socialna katastrofa. Odločitev za zaprtje prenapolnjenih »registracijskih centrov« na otokih Lezbos, Hios, Samos, Kos, Leros ter napovedana selitev beguncev in migrantov na celino zveni kot edina možna rešitev, toda grške oblasti bodo večino ljudi na begu pred vojnami, revščino, totalitarnimi režimi ...