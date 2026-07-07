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    Svet

    Atentatorko iz Monaka našli ustreljeno, osumljen je ukrajinski obveščevalec

    Žensko, ki je v Monaku nastavila bombo, naj bi plačal in umoril častnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe.
    Anastasijo Berezovsko so našli umorjeno v bližini Kijeva. FOTO: Monaco Prosecutor Via Reuters
    Galerija
    Anastasijo Berezovsko so našli umorjeno v bližini Kijeva. FOTO: Monaco Prosecutor Via Reuters
    M. B.
    7. 7. 2026 | 14:47
    7. 7. 2026 | 15:01
    2:57
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    Osumljenko bombnega atentata v Monaku Anastasijo Berezovsko, v katerem je bil prejšnji teden hudo ranjen v Ukrajini rojeni poslovnež Vadim Jermolajev, so danes našli mrtvo v bližini Kijeva. Za njen umor je osumljen ukrajinski obveščevalec, poroča Guardian. 

    Interpol je v petek izdal rdečo tiralico za 39-letno ukrajinsko državljanko Anastasijo Berezovsko. Osumljena je bila namreč poskusa umora, namestitve eksplozivne naprave na javnem mestu in »kriminalne zarote«. Ukrajinski tožilci so v torek sporočili, da so odkrili njeno truplo s strelno rano v glavi. V povezavi s primerom so aretirali dva moška. Eden je častnik ukrajinske vojaške obveščevalne agencije, drugi pa nekdanji policist.

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    Bombni napad v Monaku: Interpol izdal rdečo tiralico za osumljenko
     

    Tožilci so v izjavi navedli, da je Berezovska od obeh aretiranih moških prejela plačila v kriptovalutah, zaradi česar ju preiskovalci obravnavajo kot posameznika, »ki bi lahko bila vpletena v poskus umora v Monaku«. Ob tem so ukrajinski uradniki poudarili, da je častnik vojaške obveščevalne službe »deloval na lastno pest« in svojih nadrejenih ni obvestil o stikih z Berezovsko.

    Tožilci so objavili tudi posnetek, ki prikazuje krvavo mučilnico s kladivi in ​​drugo opremo, za katero so dejali, da so je odkril med preiskavo prebivališč obeh aretiranih moških. 

    Žrtve bombnega napada še niso bile uradno identificirane, vendar so policijski in sodni viri francoskim medijem povedali, da gre za 58-letnega Vadima Jermolajeva, poslovnež iz Ukrajine, ki ima ciprsko državljanstvo, njegovo dekle in njunega sina. Jermolajev in njegova partnerica sta bila s hudimi poškodbami odpeljana v bolnišnico, otrok pa je utrpel lažje poškodbe.

    Francoski tožilci trdijo, da se je Berezovska, ki je živela v Nemčiji, preoblekla v moškega, preden je v preddverju družinskega stanovanjskega bloka v Monaku namestila eksplozivno napravo.

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    Nadaljuje se nemški lov za ukrajinskimi potapljači

    Od ruske invazije na Ukrajino je Jermolajev živel v Monaku, v domovini pa je bil zaradi poslovanja s Krimom in odpovedi ukrajinskemu državljanstvu, zelo nepriljubljen. 

    To ni prvi bombi napad na evropskih tleh, za katerega so osumljeni ukrajinski obveščevalci. Lansko leto so v Italiji aretirali Ukrajinca, ki naj bi bil vpleten v razstrelitev plinovoda Severni tok. Ukrajina je vpletenost sicer zanikala.

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    Več iz teme

    MonakoUkrajinaAnastasia BerezovskaVadim Jermolajevbombni napadukrajinska obveščevalna služba

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