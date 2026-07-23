Avgusta se bo začela preobrazba Venezuele

Ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki od novega leta de facto vodi Venezuelo, je oznanil, da se bo čez dober teden, v začetku avgusta, v tej južnoameriški državi začela demokratična tranzicija. Rubio, ki svojo prihodnost vidi v Beli hiši, ne utegne skočiti­ v Caracas, v celoti pa obvladuje­ venezuelske finance, tudi izvoz nafte je v njegovih rokah. Sklenil je utrditi prvi novodobni ameriški dominion. To bo lahko vzorec za želeno vodenje Grenlandije, Paname, morda tudi Kanade. Prvotni načrti prevzemanja Venezuele in vodenja zasedenega ozemlja na severu Južne Amerike so bili drugačni, je slišati od ameriških analitikov. Nihče ni načrtoval sedem mesecev čakanja za vstop na sceno, potem ko so specialci porabili komaj nekaj ur za državni udar in ugrabitev predsednika Nicolása Madura, ki ...