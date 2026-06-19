Avstralija bo nekdanjim prosilcem za azil plačala večmilijonsko odškodnino

Sodišče v Avstraliji je prejšnji teden prepoznalo odgovornost države za poplačilo odškodnine prosilcem za azil, ki so jih v obdobju 1999 in 2003 pridržali v centru za priseljence Woomera. Avstralija je pri tem privolila v poplačilo odškodnine več deset nekdanjim prosilcem za azil v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev (približno 17 milijonov evrov).

Vhod v nekdanji Center za sprejem in obdelavo priseljencev (IRPC) v Woomeri. FOTO: Schutz/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Center za pridržanje Woomera so odprli leta 1999 v puščavi na jugu Avstralije. V prvih šestih mescih delovanja je bilo v njem zaprtih skoraj 1500 ljudi, večinoma iz Iraka in Afganistana, tretjina zapornikov je bilo otrok. Pridržani prosilci za azil so zaradi razmer v centru do njegovega zaprtja leta 2003 večkrat protestirali, poskušali izvesti množične pobege, nekateri pa so si ob gladovni stavki celo zašili ustnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina 38 nekdanjih prosilcev za azil, ki so med pridržanjem v centrih Woomera in Baxter utrpeli resno škodo, je proti državi pred časom vložila skupno tožbo. Avstralsko vrhovno sodišče je nato prejšnji teden odločilo, da mora vlada poravnati odškodninske zahtevke tožbe.

V prvih šestih mesecih delovanja je bilo v Woomeri zaprtih skoraj 1500 ljudi, večinoma iz Iraka in Afganistana, tretjina zapornikov je bilo otrok. Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters

Avstralska vlada je danes sporočila, da se strinja s poravnavo odškodnine v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev. »Zadeva je bila rešena v skladu s pravnimi načeli in prakso,« je pri tem dejal tiskovni predstavnik avstralskega notranjega ministrstva.

»Danes je pomemben dan, a hkrati tudi dan, ki ga zaznamuje žalost. Za mnoge člane skupine je Avstralija zdaj dom. Tukaj so si ustvarili življenje, družine in skupnosti, hkrati pa še naprej živijo s posledicami izjemno težkega obdobja v njihovem življenju,« je ob novici o doseženi odškodninski poravnavi izjavil odvetnik Nicholas Kitchin.