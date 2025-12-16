Sta se napadalca s plaže Bondi vojaško urila pri islamistih na Filipinih?

Očeta in sina, osumljena smrtonosnega napada na plaži Bondi v avstralskem Sydneyju, je po navedbah avstralskih oblasti gnala ideologija Islamske države, poroča CNN.

Kdo sta osumljenca? Družina Akram je živela v zahodnem delu Sydneyja, v predmestju Bonnyrigg, kjer je policija po napadu izvedla hišno preiskavo. Naveed Akram je delal kot zidar, njegov oče pa je vodil trgovino s sadjem. Sin je bil rojen v Avstraliji, medtem ko se je oče v državo priselil leta 1998 s študentskim vizumom in pozneje pridobil partnerski vizum.

V napadu, ki se je zgodil v nedeljo med praznovanjem judovskega praznika hanuka, je bilo ubitih 15 ljudi, več deset pa je ranjenih. Gre za najhujši množični strelski napad v Avstraliji v zadnjih 30 letih.

Po podatkih policije sta osumljenca 50-letni Sajid Akram, ki je bil ubit v strelskem obračunu s policijo, in njegov 24-letni sin Naveed Akram, ki se zaradi hudih poškodb zdravi v bolnišnici in ga po okrevanju čakajo hude kazenske ovadbe. Po poročanju BBC se je Naveed že zbudil iz kome. Medijska hiša 9News poroča, da se trenutno pogovarja s policijo.

Avstralski premier Anthony Albanese je za nacionalno televizijo ABC povedal, da zbrani dokazi – med drugim dve doma izdelani zastavi Islamske države in improvizirane eksplozivne naprave – kažejo na nasilno islamistično radikalizacijo, poroča STA.

V napadu, ki se je zgodil v nedeljo med praznovanjem judovskega praznika hanuka, je bilo ubitih 15 ljudi, več deset pa je ranjenih. FOTO: Saeed Khan/AFP

Predmete so policisti našli v vozilu, registriranem pod imenom mlajšega osumljenca. »Gre za radikalno izkrivljanje islama, ki predstavlja resen problem tako v Avstraliji kot po svetu,« je dejal Albanese.

Policija meni, da sta napadalca namerno izbrala judovske Avstralce, zbrane ob praznovanju prvega dne hanuke. Po dosedanjih ugotovitvah ni dokazov, da bi bil v napad vpleten še kdo drug, prav tako pa oblasti menijo, da osumljenca nista bila del širše teroristične celice.

Predhodne varnostne preiskave

Naveed Akram je bil leta 2019 približno šest mesecev predmet preiskave avstralske obveščevalno-varnostne agencije ASIO, in sicer zaradi povezav z osebama, ki sta bili pozneje obsojeni na zaporno kazen.

Preiskava takrat ni pokazala znakov radikalizacije, zato nadzora pristojni niso nadaljevali. Oblasti zdaj preverjajo, ali se je sin radikaliziral pozneje.

Imam Adam Ismail, ki je Naveedu Akramu med letoma 2019 in 2020 nudil pouk recitacije Korana in arabščine na inštitutu Al Murad, je napad ostro obsodil. FOTO: Saeed Khan/AFP

Tudi oče Sajid Akram je bil v okviru iste preiskave zaslišan, vendar prav tako ni kazal znakov ekstremizma. Imel pa je zakonito orožno dovoljenje.

Imam Adam Ismail, ki je Naveedu Akramu med letoma 2019 in 2020 nudil pouk recitacije Korana in arabščine na inštitutu Al Murad, je napad ostro obsodil. Poudaril je, da poznavanje Korana še ne pomeni njegovega razumevanja ali življenja po njegovih naukih.

Potovanje na Filipine in domnevno urjenje

Policija posebno pozornost namenja tudi nedavnemu potovanju osumljencev na Filipine, kjer sta se po poročanju avstralskih medijev domnevno vojaško urila.

Filipinski urad za imigracijo je potrdil, da sta Sajid in Naveed Akram v državo prispela 1. novembra in tam ostala skoraj mesec dni, kar je za AFP potrdil oddelek za imigracije v Manili. Njuna končna destinacija je bila mesto Davao na otoku Mindanao, ki je že dolgo žarišče islamističnega ekstremizma.

Policija posebno pozornost namenja tudi nedavnemu potovanju osumljencev na Filipine, kjer naj bi se po poročanju avstralskih medijev vojaško urila. FOTO: Saeed Khan/AFP

Mindanao je dom več oboroženih islamističnih skupin, med njimi Abu Sajaf, ki je odgovorna za številne napade, ugrabitve in spopade z vladnimi silami. Leta 2017 je skupaj s skupino Maute zavzela mesto Marawi, kar je sprožilo večmesečno obleganje in razselitev več kot 350.000 ljudi.

ISIS na Filipinih razdrobljen, a vztrajen Zlasti na jugu Filipinov je Islamska država (ISIS) še vedno prisotna, piše The New York Times. Čeprav je od razglasitve zmage Filipinov nad ISIS minilo že osem let, grožnja ni povsem izginila. Skrajne skupine, povezane z Islamsko državo, so danes sicer manjše in bolj razdrobljene, vendar še vedno občasno izvajajo smrtonosne napade, ki pretresajo državo. Davao je največje mesto na južnem otoku Mindanao, kjer si muslimanski uporniki že desetletja prizadevajo za oblikovanje neodvisne države. Leta 2017 so borci ISIS pet mesecev oblegali mesto Marawi na Mindanau, kar je filipinsko vlado spodbudilo k obsežni vojaški ofenzivi. Ta je privedla do smrti ključnih voditeljev in predaje številnih borcev. Po ocenah strokovnjakov na Filipinih še vedno deluje več sto borcev Islamske države, kljub temu da je država večinsko katoliška. Skrajne skupine še naprej novačijo nove člane, pri čemer izkoriščajo revščino in zgodovinske politične krivice v regiji Mindanao. Teroristične organizacije so spremenile svojo strategijo: postale so manjše in razcepljene, vendar ohranjajo zvestobo Islamski državi. Njihove tarče ostajajo predvsem policijske enote in krščanski verski objekti. Leta 2023 so islamski skrajneži med katoliško mašo na državni univerzi Mindanao v Marawiju sprožili eksplozivno napravo, pri čemer so ubili štiri ljudi in ranili več deset drugih.

ASIO Filipine na svoji spletni strani opisuje kot pomembno središče podružnice Islamske države Vzhodna Azija (ISEA) ter opozarja, da so bile v preteklosti vzpostavljene tudi povezave z avstralskimi državljani.

Zakonito orožje in policijski zaseg

Po napadu je policija zasegla šest kosov strelnega orožja, ki so bili zakonito registrirani na ime Sajida Akrama, imetnika dovoljenja za rekreativni lov.

Orožje so našli na dveh lokacijah – v družinski hiši in v najetem stanovanju Airbnb v predmestju Campsie, kjer sta osumljenca bivala pred napadom.

Mimoidoči preprečil še hujši pokol

Žrtev napada bi bilo lahko še več, če ne bi posredoval mimoidoči Ahmed al Ahmed, begunec iz Sirije, ki je v Avstralijo prišel pred desetimi leti. Uspelo mu je razorožiti enega od napadalcev, pri tem pa je bil tudi sam večkrat ustreljen. Trenutno se zdravi v bolnišnici.

Žrtev napada bi bilo lahko še več, če ne bi posredoval mimoidoči Ahmed al Ahmed, kateremu se je za posredovanje zahvalil tudi Albanese. FOTO: AFP

Premier Albanese ga je danes obiskal in dejal, da je njegov pogum »navdih vsem Avstralcem«. V spletni akciji zbiranja sredstev za Ahmedovo zdravljenje so donatorji doslej zbrali že 1,2 milijona ameriških dolarjev (približno 1,02 milijona evrov).