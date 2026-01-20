Po štirih napadih morskih psov v 48 urah Avstralija zapira plaže

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so oblasti po štirih napadih morskih psov v zgolj 48 urah javnost pozvale, naj se izogiba kopanju v morju in raje uporablja bazene, poroča The Guardian.

Zadnji incident se je zgodil danes zjutraj na plaži Point Plomer na srednji severni obali, kjer je morski pes ugriznil deskarja. 39-letnega moškega so po napadu odpeljali v bolnišnico. Moški je bil lažje poškodovan in je trenutno stabilen.

Da se je deskar izognil hujšim poškodbam in okreva z manjšimi urezninami in odrgninami, je potrdil tudi izvršni direktor organizacije Surf Life Saving NSW Steven Pearce. Pri tem je širšo javnost pozval k previdnosti.

Napadi morskih psov redki, pravijo statistike Kljub pogosti prisotnosti ljudi v morju so napadi morskih psov razmeroma redki. V zadnjem desetletju so v Avstraliji v povprečju obravnavali približno 20 incidentov na leto, poroča avstralska baza podatkov o incidentih z morskimi psi (ASID). Povprečno je vsako leto zaradi ugriza morskega psa umrlo 2,8 ljudi, v približno sedmih primerih na leto pa oseba ob stiku z morskim psom ni bila poškodovana. Leta 2023 so v Avstraliji potrdili štiri smrtne ugrize morskih psov. Za primerjavo: v istem obdobju je Surf Life Saving Australia poročal o 125 smrtnih žrtvah utopitev ob obali, na avstralskih cestah pa je življenje izgubilo 1266 ljudi. Podatki kažejo, da je tveganje zaradi morskih psov v primerjavi z drugimi nevarnostmi v obalnem okolju in prometu razmeroma majhno, kljub pogostemu strahu javnosti pred temi živalmi, še pišejo v podatkovni bazi ASID.

»Kdor koli razmišlja, da bi se odpravil v morje ob severnih plažah, naj tega za zdaj ne stori,« je dejal Pearce in dodal, da je kakovost vode zaradi obilnega deževja zelo slaba in ustvarja ugodne razmere za pojav bikovskih morskih psov. »Plaže so trenutno nevarne. Ljudem svetujemo, naj gredo raje v bazen,« je poudaril.

V bolnišnici sicer še vedno ostaja 12-letni deček, ki je napad morskega psa doživel v nedeljo.

Reševalna služba Surf Life Saving NSW je v prizadetem območju okrepila nadzor. Po besedah vodje komuniciranja Donne Wishart so reševalci že aktivirali nadzor z droni in svoje reševalne ekipe na vodnih skuterjih napotili na območje Crescent Heada, še poroča The Guardian.

Avstralska reševalna služba za plaže Port Macquarie je medtem sporočila, da so plaže med Town Beachom in Crescent Headom zaradi incidenta z ugrizom morskega psa začasno zaprte, poroča Reuters.

Pogoje za napade ustvarila motna voda

V širši regiji Sydneyja so v zadnjih dneh obravnavali več napadov morskih psov, kar strokovnjaki povezujejo z obdobjem obilnega deževja. Motna voda v pristanišču prestolnice ter ob obali privablja morske pse in ribe, s katerimi se prehranjujejo, zaradi česar je plavanje v takšnih razmerah bistveno bolj tvegano.

Strokovnjaki opozarjajo, da so bikovski morski psi oportunistični plenilci in da lahko v motnih vodah ugriznejo karkoli, kar zaznajo kot plen. Motna voda namreč zmanjšuje njihovo vidljivost in povečuje tveganje, da se zaletijo v nekaj neznanega, kar »iz obrambne drže ali radovednosti ugriznejo in nato ugriznejo še enkrat«, je v kolumni za časnik Sydney Morning Herald zapisal Chris Pepin-Neff, akademik in strokovnjak za vedenje morskih psov.

Splošna priporočila za varnost vključujejo plavanje v skupinah, izogibanje plavanju ob zori in mraku ter ostajanje zunaj morja in rek po obilnem deževju, zlasti v bližini izlivov rek.

Profesorica morske biologije na Univerzi Jamesa Cooka Jodie Rummer je poudarila, da so bikovski morski psi ena redkih vrst, ki lahko dlje časa preživijo v motni in celo sladki vodi.

Avstralske plaže vsako leto obišče več kot deset milijonov ljudi Avstralske plaže vsako leto obišče izjemno veliko ljudi, tako domačinov kot turistov. Po podatkih letne nacionalne raziskave obalne varnosti organizacije Surf Life Saving Australia je v zadnjih 12 mesecih obalo obiskalo 16,3 milijona Avstralcev, starejših od 16 let. Povprečno so se na obalo odpravili 3,3-krat na mesec, kar pomeni približno 600 milijonov posameznih obiskov obale v enem letu.

»Zato se po močnem deževju še posebej pogosto zadržujejo pri rečnih izlivih in v motnih obalnih vodah. Hkrati je v vodi več ljudi kot kadar koli prej, kar povečuje verjetnost srečanj. Ključno sporočilo je, da moramo biti pri ravnanju v morju preudarni in previdni,« je sklenila.

Po podatkih naravovarstvenih organizacij sicer v Avstraliji na leto obravnavajo približno 20 napadov morskih psov, od tega manj kot tri s smrtnim izidom, poroča Reuters. Te številke so bistveno nižje od števila utopitev na avstralskih plažah.