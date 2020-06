Avstralija pogosta tarča vedno hujših kibernetskih napadov

»Vemo, kaj se dogaja. Danes smo opozorili javnost, da bi povečali skrb za varnost podatkov.« Avstralski premier Scott Morrison

Prvi sumi so padli na Peking, saj sta državi že dlje v sporu zaradi kitajskega vpliva v Avstraliji.



Odnosi med Avstralijo in Kitajsko vedno slabši

Največji kibernetski vdori v Avstraliji v zadnjih letih



2020: Incidenti se je menda zgodili v nekaterih večjih podjetjih, med drugim pri proizvajalcu jekla BlueScope , v logističnem velikanu Toll Group in vladni agenciji Service New South Walesa.



Junij 2019: Avstralska državna univerza je bila tarča skupine do 15 hekerjev, ki so vdrli v podatke o zaposlenih in študentih.



Februar 2018: Avstralska parlamentarna računalniška mreža in nekatere politične stranke so bile tarča poskusa napada.



2017: Pogodbeniku, ki se sodeloval z avstralsko vlado, so ukradli varovane podatke o bojnih letalih in mornariških plovilih.



2015: Tuji vohuni so napadli avstralski urad za meteorologijo.

Avstralski premierje opozoril, da so avstralska vlada in državne institucije nenehna tarča prefinjenih kibernetskih napadov. Vdori zajemajo »vse ravni, osnovne storitve in različna podjetja«, je po poročanju BBC dejal premier. Večjih kršitev varovanja osebnih podatkov za zdaj še ni bilo, se pa napadi dogajajo že več mesecev in postajajo čedalje hujši.Morrison je javnost nagovoril, da bi opozoril prebivalce in pozval uprave podjetij k izboljšanju zaščite pred hekerskimi napadi. Čeprav je pri tem dodal tudi, da Avstralija glede vdorov v podatke ni na globalni ravni nič posebnega, to se dogaja povsod po svetu.Avstralski premier ni hotel navesti konkretnih žrtev napadov, je pa potrdil, da so bile med njimi vlada, industrija, politične organizacije, izobraževalne in zdravstvene ustanove, ponudniki osebnih storitev in upravljavci pomembnih infrastrukturnih objektov.Ena od avstralski univerz je lani opozorila, da so bili tarča hekerskega vdora in da so hekerji dostopali do podatkov o osebju in študentih. V začetku leta 2019 so se neznanci spravili nad nekatere politične stranke in avstralski parlament. Po oceni vlade za napadom stojijo prefinjeni državni akterji. Morrison ni hotel s prstom pokazati na krivca, a je dodal, da ima kibernetske sposobnosti za tako velike vdore le malo držav. Javno točno določene države ni hotel razkriti.Strokovnjaki sicer pravijo, da je ena »takšnih redkih držav« Kitajska, ob njej pa še Rusija, Iran in Severna Koreja. BBC še piše, da kibernetsko vohunjenje med posameznimi državami, ki so lahko celo zaveznice, ni nič novega. Reuters je poročal, da so menda avstralske obveščevalne agencije sumile, da so za vdor leta 2019 odgovorni kitajski hekerji, saj sta Avstralija in Kitajska že dlje v sporu zaradi kitajskega vpliva v Avstraliji. Tudi avstralska televizija ABC, ki se sklicuje na višje vladne uradnike, je poročala, da za napad sumijo Kitajsko. Uradna Canberra komentarja na to ni hotela podati.Dopisnik britanskega časnika piše, da ni povsem jasno, zakaj je avstralski premier javnost nagovoril ravno včeraj, sploh glede na to, da se hekerski vdori pojavljajo že dlje časa. Morrison je imel podoben nagovor že lani. Prav tako premier ni hotel odgovoriti na neposredno novinarsko vprašanje, ali za zadnje vdore sumijo Kitajsko.Odnosi med državama so se poslabšali v zadnjih nekaj letih, močno zaostrili pa po tem, ko je Avstralija pozvala ZDA k preiskavi o izvoru novega koronavirusa, ki so ga lani prvič odkrili na Kitajskem. Azijci niso ostali dolžni – uvedli so tarife na avstralski ječmen, ustavili uvoz govejega mesa in opozorili svoje državljane, predvsem študente, pred nevarnostjo potovanja v Avstralijo. Morrison je prejšnji teden dejal, da ne bo popustil pod pritiski iz Pekinga.Avstralske varnostne sile tesno sodelujejo z zavezniki pri premagovanju izziva kibernetskih napadov, je po pisanju STA še povedal Morrison. Predvsem so okrepili sodelovanje z ZDA, Veliko Britanijo, Kanado in Novo Zelandijo. O kibernetskih napadih je Morrison že v četrtek govoril z britanskim kolegom