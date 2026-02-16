Po strelskem napadu na plaži Bondi: obtoženi prvič pred sodiščem

Obtoženi za napad na plaži Bondi v Sydneyju, Naveed Akram, je danes prek videokonference sodeloval na prvem javnem zaslišanju pred avstralskim sodiščem. Akram je obtožen terorizma in več drugih kaznivih dejanj, potem ko sta skupaj z očetom decembra izvedla strelski napad na plaži Bondi in ubila 15 ljudi. Njegov oče je umrl na prizorišču napada.

Naveed Akram in njegov oče Sajid sta sredi decembra v Sydneyju izvedla strelski napad ob praznovanju judovskega festivala hanuka, motivirala naj bi ju ideologija teroristične skupine Islamska država.

Sajid Akram je bil ubit ob posredovanju policije, ranjenega Naveeda pa so po napadu odpeljali v bolnišnico. Obtožen je terorizma, 15 umorov, več deset primerov povzročanja telesnih poškodb z namenom umora in načrtovane uporabe eksplozivnih sredstev.

Pred sodiščem v Sydneyju je danes potekala prva obravnava, ki se je je udeležil iz zapora prek videopovezave, trajala pa je le približno pet minut; prvo zaslišanje je bilo tehnične narave, ob sklicevanju na avstralske medije poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prezgodaj, ali bo Akram priznal krivdo

Akramov odvetnike dejal, da je njegova stranka pridržana v »zelo težkih pogojih«, in da je še prezgodaj, da bi govoril o tem, ali bo Akram priznal krivdo, navaja avstralska televizija ABC. Postopek se bo nadaljeval v začetku marca.

Teroristični napad na udeležence praznovanja judovskega praznika hanuka v Sydneyju je pretresel Avstralijo, šlo je za najhujši množični strelski napad v tej državi v skoraj treh desetletjih. Poleg žalovanja so napadu sledile tudi kritike, da vlada ne naredi dovolj v boju proti antisemitizmu.

Avstralska vlada je kmalu po napadu in očitkih, ki so sledili, napovedala vrsto reform na področju zakonodaje o lastništvu orožja in sovražnem govoru, pa tudi pregled dela policije in obveščevalnih služb.

Napad načrtovala več mesecev

Pojavili so se pomisleki, če bi lahko organi pregona ukrepali prej. Naveed Akram se je namreč že leta 2019 znašel na seznamu avstralske obveščevalne agencije, vendar je izginil z radarja, potem ko so odločili, da ne predstavlja neposredne grožnje.

Policijski dokumenti, objavljeni po napadu, navajajo tudi, da sta oče in sin pred streljanjem opravila »usposabljanje za uporabo strelnega orožja« na podeželju v zvezni državi Novi Južni Wales. Napad naj bi temeljito načrtovala več mesecev.