FOTO:Avstralija v plamenih: »Nebo je postalo rdeče, povsod je bil pepel«  

Gasilci poskušajo rešiti hiše. FOTO: Saeed Khan/Afp



​Podnevi črno kot sredi noči

Požare stopnjujejo visoke temperature in močan veter. FOTO: William West/Afp

V Avstraliji še vedno divjajo hudi požari, minil je eden najhujših dni, naraslo je tudi število smrtnih žrtev. Na tisoče ljudi je zbežalo proti obalnim predelom, da bi se tako zaščitili pred plameni. Domačini obalnega mesta Mallacoota v zvezni državi Viktorija so noč preživeli v šotorih in na čolnih »pod krvavo ožarjenim nebom«. Na mestni plaži je ujetih štiri tisoč ljudi.Oblasti so medtem potrdile dve novi smrtni žrtvi v Novem Južnem Walesu (NJW), številka umrlih zaradi požarov se je tako dvignila na 12. V mestu Corbargo v omenjeni zvezni državi so našli trupli moških, domnevajo, da gre za očeta in sina, ki nista uspela pravočasno zbežati pred ognjem. »Tragičen splet okoliščin. Ogenj je zajel mesto v zgodnjih jutranjih urah,« je po poročanju BBC povedal namestnik policijskega komisarja NJW. V omenjeni regiji pogrešajo še pet ljudi.Od sveta je popolnoma odrezanih več počitniških krajev med Sydneyjem in Melbournom. Gasilci poskušajo rešiti, kar se da, a jim visoka vročina boj z ognjenimi zublji močno otežuje. Zvezni premierje pojasnil, da bodo mestom, ki so odrezana od sveta, z ladjami poskušali dostaviti hrano in vodo ter poskrbeti, da dobijo nazaj tudi elektriko.Najpomembnejša avtocesta na tem območju je zaprta, zato je do nekaterih predelov mogoč dostop le po morju, je dodal Andrews. Ponekod prebivalcev in turistov niso uspeli pravočasno evakuirati, zato so jih pozvali k previdnosti. Požare stopnjujejo visoke temperature in močan veter. Temperature na območju požarov lahko narastejo tudi na več sto stopinj Celzija in ubijejo tistega, ki je preblizu, še preden ga dejansko dosežejo plameni. Pobeg v morje je glede na navedbe oblasti skrajni izhod v sili, so zapisali pri AFP. V zadnjih 24 urah se je po vsej državi sprožilo več kot 200 novih požarov . Vročina je narasla na okrog 40 stopinj Celzija, ponoči je udarilo tudi nekaj strel. Pojavile so se nove vremenske fronte, ki so s seboj prinesle še več neviht.V počitniških predelih Bermaguia in v zalivu Batemans so v torek zjutraj ljudje zbežali na obalo, ki jo je prekril pepel. »Grozno je bilo. Nebo je postalo rdeče, povsod je bil pepel,« je za BBC povedala. V že omenjeni Mallacooti se je zjutraj zaslišala opozorilna sirena.»Moral bi biti dan, pa je bilo črno kot ponoči. Ogenj je prasketal okrog nas. Vsi smo se bali za svoje življenje,« je dejal lastnik lokalnega podjetja. Na obali so zgradili kamnito steno, ki naj bi »nazaj držala morje«, tam nameravajo skočiti v vodo, če se bo ogenj razširil do obale. Požar je mesto skoraj povsem uničil.iz državne požarne službe je bil prav tako pretresen: »Strašljivo je. Skupnost je ogrožena, a bomo naredili vse, da zadržimo ogenj in jih zaščitimo.« Pojasnil je, da je v preteklih dneh požar uničil številne domove. Avstralija se s hudimi požari spopada že vse od septembra . Umrlo je že 12 ljudi, med njimi tudi trije prostovoljni gasilci. V nedeljo je gasilec umrl v nenavadni prometni nesreči. Močni vetrovi so gasilski tovornjak namreč zrinili s ceste. Pri tem je umrl 28-letni, še dva gasilca sta utrpela opekline.»Tragedija je tako izgubiti enega od članov,« je dejal komisar lokalnih gasilcev. V začetku decembra sta dva gasilca umrla med intervencijo blizu Sydneyja, ko je na tovornjak padlo drevo. Požari so doslej skupno uničili prek tisoč domov in požgali več kot tri milijone hektarjev površin.Kriza je usmerila pozornost na podnebne spremembe, ki po navedbah znanstvenikov prispevajo k dalj časa trajajoči in intenzivnejši sezoni požarov. Tudi avstralski premier Scott Morrison je priznal povezavo med požari in podnebnimi spremembami , še naprej pa vztrajno podpira dobičkonosno premogovno industrijo in je izključil nadaljnje ukrepanje za zmanjšanje emisij, poroča STA.