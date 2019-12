Avstralijo zajel vročinski val, pade lahko temperaturni rekord

V Avstraliji se še vedno borijo s požari. Včeraj je zagorelo ob stadionu za kriket v Perthu. FOTO: Peter Parks/AFP

Medtem ko se je Slovenija odela v belo, imajo Avstralci na južni polobli drugačne skrbi. Celino je zajel vročinski val, ki skrbi trenutno povzroča na zahodu, prihodnji teden bo zajel vzhodna območja.Kot piše BBC, ki se sklicuje na avstralski Bureau of Meteorology (BOM), od srede naprej na številnih območjih pričakujejo temperature, višje od 40 stopinj Celzija, za območja Zahodne Avstralije in Queenslanda pa so že doslej izdali pet vremenskih opozoril. V Perthu so za danes in jutri napovedali dvig živega srebra do 40 ali 41 stopinj.Najvišjo temperaturo doslej, 50,7 stopinje Celzija, so izmerili leta 1960. Temperature v južnem delu Avstralije pa so januarja letos presegle 49 stopinj Celzija ter s tem postavile nov lokalni rekord.Med torkom in petkom prihodnji teden naj bi takšne ali še višje temperature izmerili tudi v Adelaidu in Melbournu, vročinski val bo segel tudi na območja Novega Južnega Walesa in Severnega teritorija. Od srede dalje bodo lahko temperature presegle 45 stopinj.»Ob vstopu v prihodnji teden pričakujemo izjemno vročino, morda rekordne temperature za številna območja južne Avstralije, in sicer v času okoli sedmih dni,« je izjavila meteorologinjaiz BOM. »Ne izključujemo možnosti, da bi padel temperaturni rekord.«