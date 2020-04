Avstralski kardinal Pell oproščen obtožb spolnih zlorab dečkov

Preberite še: Šest let zapora za visokega kardinala





»Uničujoča razsodba za žrtve spolnih zlorab«



»Potrebno je spoštovati dločitev vrhovnega sodišča«

Avstralsko vrhovno sodišče je kardinala Georgea Pella danes oprostilo vseh obtožb spolnih zlorab dečkov v 90. letih prejšnjega stoletja. Potem ko je sodišče ugodilo njegovi pritožbi, so 78-letnega kardinala izpustili iz zapora Barwon blizu Melbournea, kjer je prestajal zaporno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.Pell je bil marca lani zaradi spolnih zlorab dveh 13-letnih dečkov obsojen na šestletno zaporno kazen. Kardinal vse obtožbe zanika in se je na razsodbo pritožil. Sedem članov vrhovnega sodišča je soglasno menilo, da se sodišče na nižji stopnji ni dovolj posvetilo možnosti, da se zlorabe niso zgodile. Odločitev vrhovnega sodišča je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.A s tem se kardinal verjetno ni dokončno rešil tožb. Med drugim naj bi oče ene od domnevnih žrtev, ki je že umrla, nameraval proti njemu vložiti civilno tožbo za odškodnino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Nimam slabih besed za svoje tožnike, ne želim, da oprostilna sodba kogarkoli dodatno prizadene, tega je tako ali tako bilo že preveč. Pomembno je le, ali sem zagrešil odvratne zločine, zaradi katerih sem bil obsojen, ali ne. Nisem jih, «je dejal Pell po razglasitvi sodbe.Kardinala so po oprostilni sodbi izpustili iz strogo varovanega zapora Barwon blizu Melbournea, kjer je prestajal zaporno kazen.Združenje Blue Knot Foundation za podporo žrtvam spolnih zlorab je sporočilo, da bo razsodba »uničujoča« za žrtve spolnih zlorab. »Pell je zdaj svoboden, a številne žrtve zlorab niso bile nikoli svobodne, saj so ujete v grozljivost zločinov, ki so uničile njihovo življenje,« je dejala predsednica združenjaAvstralski premierpa je poudaril, da je treba spoštovati odločitev vrhovnega sodišča o oprostitvi kardinala.Pella, nekdanjega tretjega najvplivnejšega moža hierarhije katoliške cerkve in svetovalca papeža, je 12-članska porota decembra 2018 spoznala krivega spolne zlorabe dveh 13-letnih dečkov, članov prestižnega kolidža sv. Kevina in cerkvenega zbora v katedrali sv. Patrika v Melbournu v 90-ih letih prejšnjega stoletja.Ena od žrtev je kardinala ovadila policiji leta 2015, druga je leta 2014 umrla zaradi prevelikega odmerka mamil. Za to njegova družina krivi travmo, ki jo je preživel. Marca lani je bil Pell obsojen na šest let zapora.