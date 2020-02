Avstralski model kot Johnsonova fatamorgana

Bruselj – Bi zgled za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom lahko bil avstralski model? Vsaj britanski premier Boris Johnson je o njem govoril kot o enem od scenarijev.



To je predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen rahlo presenetilo. Ko je dopoldne nastopila v evropskem parlamentu, je v zmerno zbadljivem tonu opozorila, da »EU nima trgovinskega sporazuma z Avstralijo«. Takšno trgovanje poteka zgolj po osnovnih pravilih Svetovne trgovinske organizacije. Obe strani po njenih besedah ugotavljata, da bi morali takšno stanje končati in skleniti – sporazum.



Von der Leynova je sicer ocenila, da bi se EU sprijaznila s takšno britansko izbiro, a sama si želi bolj ambiciozno rešitev. To naj bi bilo trgovanje brez carin in kvot za vse izdelke. Unija nima takšnega sporazuma niti s Kanado, saj še veljajo kvote za nekaj izdelkov, denimo za govedino in sladko koruzo.



A dostop do notranjega trga EU s 440 milijoni ljudi bo zahteval britansko izpolnjevanje pogojev – tako pošteno konkurenco kot tudi glede socialnih, okoljskih in potrošniških standardov. To se imenuje enaki pogoji delovanja (level playing field), ki bi onemogočili britanskim podjetjem, da bi bila nelojalna konkurenca evropskim.

Ostre zahteve parlamentarcev

Pred začetkom pogajanj o prihodnjih odnosih, predvidenih za marec, mora biti na bruseljski strani potrjen še pogajalski mandat. V evropskem parlamentu, ki bo na koncu moral potrditi vsak sporazum, v svoji resoluciji, ki bo potrjena danes, postavljajo še ostrejše zahteve kot države članice.



Pričakujejo močne britanske zaveze za pošteno konkurenco, ki bi zadevale davke, trajnostne cilje, pravice delavcev, državne pomoči, varstvo okolja, pranje denarja … Stroga pravila naj bi veljala za geografsko zaščitene izdelke. Avdiovizualni sektor bi bil izključen iz liberalizacije storitev. Združeno kraljestvo kot tretja država naj ne bi več imelo dostopa do schengenskega informacijskega sistema.

Londonskemu Cityju bodo prirezali krila

Glavni bruseljski pogajalec Michel Barnier je v evropskem parlamentu opozoril London, da ne bi smel ustvarjati iluzij glede finančnih storitev. Za finančno industrijo bo enaka ureditev kot doslej veljala samo v nekaj sektorjih in če bodo pravila na obeh straneh Rokavskega preliva enakovredna (načelo ekvivalence).



Tako bi EU obdržala nadzor nad režimom. »Ne bo splošne in stalne ekvivalence,« je opozoril Barnier.



Do konca leta bodo za Združeno kraljestvo še veljala enaka pravila kot takrat, ko so bili članica EU. To obdobje tranzicije se lahko podaljša za leto ali dve. Odločitev mora biti sprejeta pred 1. julijem. Premier Johnson nasprotuje podaljšanju.