Avstralski premier še naprej brani premogovništvo

Ni za »brezumne« ukrepe

Gasilec rešuje koalo v kraju Cudlee Creek v južni Avstraliji. FOTO: Oakbank Balhannah Cfs Via Reuter

Doslej v požarih devet mrtvih

Od mesteca Balmoral 120 km od Sydneya je po požarih ostalo bore malo. Sam požarov ne povezuje s podnebnimi spremembami. FOTO: Stringer Via Reuters

Čeprav na vzhodu Avstralije še vedno divjajo neobičajno obsežni požari in čeprav se Avstralija srečuje z rekordnimi vročinskimi valovi , premier Scott Morrison ne popušča pri obrambi premogovništva, ki je sicer krivo za avstralsko preseganje izpustov toplogrednih plinov, poroča britanski BBC.Morrison tako trdi, da si Avstralija prizadeva izpolnjevati priporočila Združenih narodov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, v isti sapi pa pravi, da se njegova vlada ne bo brezumno spuščala v ukrepe, ki jih podnebni dogovor sicer zahteva, a bi v Avstraliji po njegovem uničili preveč delovnih mest in gospodarstvu povzročili preveč škode. Danes je tako novinarjem dejal, da vlada svoje politike ne bo spreminjala zaradi panike, ki vlada v Avstraliji zaradi požarov in vročinskega vala in bo še naprej podpirala premogovništvo in elektrarne na premog.Njegovi kritiki, ki so prejšnji teden protestirali proti njegovi politiki, medtem ko je bil sam z družino na dopustu na Havajih, pa še naprej zahtevajo odločnejše ukrepe za zniževanje izpustov toplogrednih plinov in za boj proti podnebnim spremembam, pa tudi Združeni narodi se ne strinjajo z njegovo trditvijo, da Avstralija ukrepa v skladu s priporočili.Požari na vzhodni avstralski obali pa se medtem ne umirjajo, še vedno jih gori kakšnih sto. Do sedaj so zahtevali že devet življenj, samo v zvezni državi Novi Južni Wales je pogorelo vsaj osemsto hiš, od mesteca Balmoral jugozahodno od Sydneya ni ostalo skoraj nič. Gasilci upajo, da bodo nižje temperature zraka, ki jih vremenoslovci napovedujejo za naslednje dni, olajšale boj z ognjem, ki je sicer uničil že okrog 2,7 milijona hektarjev zemljišč samo v Novem Južnem Walesu.Strokovnjaki so seveda bolj kot premier Morrison prepričani, da so tako obsežni in uničujoči požari posledica podnebnih sprememb, ki prinašajo hujše suše in višje temperature zraka.