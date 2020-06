Avstralsko gospodarstvo prvič po treh desetletjih spet drsi v recesijo

Razmere primerjajo z veliko krizo v 30. letih

Za avstralsko recesijo so krivi gozdni požari in pandemija covida-19. FOTO: Saeed Khan/AFP

V Avstraliji se zaradi posledic gozdnih požarov in pandemije covida-19 pripravljajo na prvo gospodarsko recesijo po devetindvajsetih letih. Uradne statistike namreč kažejo, da se je tamkajšnje gospodarstvo že v prvih treh mesecih letošnjega leta skrčilo za 0,3 odstotka, ekonomisti pa pričakujejo, da bodo podatki tekočega četrtletja potrdili, da je država že v recesiji, poroča britanski BBC.Recesija je po ocenah ekonomistov neizbežna kljub ukrepom vlade in avstralske centralne banke. Kombinacija nekaj mesecev trajajočih obsežnih gozdnih požarov v velikem delu vzhodne Avstralije in omejitev, ki so sledile zaradi izbruha koronavirusa, je namreč zelo prizadela avstralski turizem in močno zmanjšala domače povpraševanje.O rezultatih prvega četrtletja glavni ekonomist avstralskega statističnega uradapravi, da je bila to najnižja četrtletna gospodarska rast po septembru leta 2009, ko je bila Avstralija na vrhuncu globalne finančne krize. Zato je narodna banka Avstralije že v marcu glavno obrestno mero znižala na rekordno nizkih 0,25 odstotka, centralna banka pa je začela prodajo državnih obveznic. Guverner centralne bankeje sedanje razmere v avstralskem gospodarstvu primerjal s tistimi med veliko depresijo v tridesetih letih prejšnjega stoletja. »Toda obstaja možnost, da bo globina padca gospodarstva manjša od tistega, kar smo sprva pričakovali. Število novih okužb s koronavirusom v državi občutno upada in nekatere omejitve je bilo mogoče umakniti prej, kot je bilo prvotno načrtovano.«Nekaj optimizma vliva tudi dejstvo, da je vlada za pomoč gospodarstvu in posameznikom namenila stotine milijard avstralskih dolarjev in da je napovedala, da to niso bile zadnje spodbude.V maju je v recesijo padla tudi Japonska, v Evropi pa v tem času Nemčija.