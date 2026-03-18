Boj proti dvigu cen bencina: Avstrija želi znižati trošarine

Avstrija namerava začasno znižati trošarine za mineralna olja, da bi zmanjšala pritisk na cene goriv. Najprej naj bi jih za bencin in dizelsko gorivo znižali za pet centov pri litru, je sporočila zvezna vlada. »Država ne sme postati krizni dobičkar,« je dejal kancler Christian Stocker.

Christian Stocker FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Poleg znižanja trošarin bo avstrijska vlada omogočila ukrep začasne zamrznitve marž vzdolž dobavne verige, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po podatkih avtomobilskega kluba ÖAMTC trenutno znaša trošarina v Avstriji 39,7 centa za liter dizla in 48,2 centa za liter bencina.

Zvišanje cen na bencinskih črpalkah v Avstriji je medtem vsaj do sredine aprila po pred kratkim sprejetem ukrepu dovoljeno le trikrat na teden, znižanje pa je dovoljeno brez omejitev.

Po Stockerjevih besedah bi se lahko cena bencina v Avstriji zaradi novih ukrepov znižala za do deset centov pri litru.

»Omejujemo marže rafinerij in bencinskih servisov,« je dejal podkancler Andreas Babler. Kot je dodal, nedavna strma rast cen zaradi vojne v Iranu ne bi smela oslabiti kupne moči Avstrijcev in konkurenčnosti avstrijskega gospodarstva.

Ukrepi naj bi začeli veljati najpozneje 1. aprila in bi bili omejeni na tekoče leto. Po pričakovanjih bo vlada predlog ukrepov v parlament poslala prihodnji teden.