Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

Po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva so premestili vodjo racije, ki je konec julija potekala na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Danes je posebna preiskovalna komisija, ki preučuje okoliščine akcije, objavila tudi vmesno poročilo, v katerem navaja, da se je že večkrat sestala, si ogledala prizorišče in opravila pogovore z vpletenimi.

Kot poroča STA, je avstrijsko notranje ministrstvo sporočilo, da je racijo na spominskem območju Koroške, kjer je poleti potekal antifašistični tabor slovenskih študentov, odredil namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu.

Policijska racija je potekala brez pisnega naloga, utemeljena pa je bila na sumu kršitev upravnih predpisov, povezanih z deželnimi zakoni o varstvu narave in kampiranju.

Priprave na operacijo trajale tri dni

V akciji je sodelovalo 20 pripadnikov policije in posebne enote, uporabili so tudi helikopter, drone in službene pse. Priprave na operacijo so trajale tri dni, stroški pa so znašali okoli 15.000 evrov, razkrivajo odgovori ministrstva na poslansko vprašanje avstrijskih Zelenih, ki jih povzema ORF.

Notranji minister Gerhard Karner o raciji sprva ni bil obveščen. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner, direktorica policije na Koroškem in njen namestnik so bili o raciji obveščeni šele naknadno. Zeleni so pri tem izrazili dvom, da je bila intervencija nujna, saj naj bi se akcija pripravljala dlje časa. Prav tako so zahtevali pojasnila o morebitni vlogi velikovškega okrajnega glavarja Gerta Klöscha, vendar po besedah njihovega poslanca Lukasa Hammerja doslej niso prejeli zadovoljivih odgovorov.

Poslanka Zelenih Olga Voglauer je dejala, da je skrb vzbujajoče, če policija na Koroškem ne meni, da sta za morebitne prekrške v zakonu o varstvu narave upravičena takojšnje posredovanje enot za varstvo ustave in uporaba helikopterja.

Poslanka Zelenih, Olga Voglauer FOTO: Gruene.at

Posebna komisija, ki jo vodi pravnik z ministrstva Mathias Vogel, je po prvotnih napovedih poročilo o dogodku nameravala pripraviti do konca septembra, a je zdaj dokončna različica preložena na drugo polovico oktobra. Vmesno poročilo, ki ga je danes objavila, navaja, da so bile okoliščine racije že obsežno dokumentirane.

Racija na kraju velike simbolne vrednosti

Racija je sprožila oster odziv, saj je potekala na kraju, ki ima za koroške Slovence veliko simbolno vrednost. Na tem območju so nacisti 25. aprila 1945 ubili enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik. Tam je danes muzej, posvečen ohranjanju spomina na nacistično nasilje in antifašistične vrednote.

Slovensko zunanje ministrstvo je po incidentu poklicalo avstrijskega veleposlanika na pogovor in zahtevalo pojasnila. Avstrijskim oblastem je predalo tudi diplomatsko noto, v kateri je izrazilo pričakovanje, da bodo okoliščine policijske akcije temeljito raziskane in ustrezno pojasnjene.