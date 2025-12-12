Avstrija napovedala spremembe pri varovanju meja, tudi slovenske

Avstrija, ki trenutno izvaja nadzor na mejah s Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško, načrtuje spremembe na področju varovanja meja. Namesto statičnih kontrol bo v prihodnje pozornost usmerila v varovanje obmejnega območja, je danes povedal notranji minister Gerhard Karner. Napovedal je, da bodo nadzor meja s četverico sosed podaljšali do junija.

Razlog za spremembe je upadanje števila prijetih oseb, je na novinarski konferenci dejal Karner. Prepričan je, da bo varovanje meja postalo učinkovitejše in bolj fleksibilno. Obrambna ministrica Klaudia Tanner je medtem dejala, da bo varovanje meja prilagojeno danim razmeram. Prav tako je zagotovila, da bo vojska še naprej pomagala varovati meje.

V prihodnje bi sicer lahko vojska pomagala v nekoliko manjšem obsegu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. »Če se bo število prijetih oseb zmanjšalo, se bo zmanjšalo tudi število vojakov,« je dodala Tannerjeva.

Generalni sekretar stranke Neos Douglas Hoyos je prepričan, da bodo spremembe omogočile učinkovitejši boj proti tihotapcem in skrajšale čakanje na mejah. Predstavnik Svobodnjakov (FPÖ) Gernot Darmann pa je opozoril, da gre pri tem za nadaljevanje neuspešnega dela notranjega ministrstva na področju obvladovanja migracijskega pritiska.