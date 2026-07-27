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    Svet

    Avstrijcem nameravajo podaljšati obvezno služenje vojaškega roka

    Avstrijska vlada namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za tri mesece, iz šestih na skupno devet.
    Avstrijska vojska pred dunajskim Hofburgom. V Avstriji morajo moški, stari najmanj 18 let, po trenutni zakonodaji opraviti šestmesečno vojaško usposabljanje ali alternativno devetmesečno civilno služenje, izjema so tisti, ki živijo v tujini. Ženske lahko rok odslužijo na prostovoljni osnovi. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters
    Galerija
    Avstrijska vojska pred dunajskim Hofburgom. V Avstriji morajo moški, stari najmanj 18 let, po trenutni zakonodaji opraviti šestmesečno vojaško usposabljanje ali alternativno devetmesečno civilno služenje, izjema so tisti, ki živijo v tujini. Ženske lahko rok odslužijo na prostovoljni osnovi. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters
    STA
    27. 7. 2026 | 21:01
    27. 7. 2026 | 21:24
    2:37
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    Avstrijska vlada je danes sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za tri mesece, iz šestih na skupno devet mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto.

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    Avstrijci o podaljšanju vojaškega roka na referendum

    Ker je za takšno spremembo potrebna dvotretjinska večina v parlamentu, bo vladna koalicija, ki jo sestavljajo ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos, poskusila dobiti še podporo desne svobodnjaške stranke (FPÖ) in Zelenih.

    V zadnjih letih so o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka začeli razmišljati v še več evropskih državah.

    Obvezno za moške, za ženske prostovoljno

    Vlada je sporočila, da bi tri dodatne mesece obveznega rezervističnega usposabljanja dodali k šestmesečnemu osnovnemu služenju vojaškega roka.

    Predlagana sprememba sprva sicer ne bi vplivala na sedanje devetmesečno služenje civilne službe. Kdor bo želel, bo od leta 2027 naprej služenje civilne službe lahko prostovoljno podaljšal za dva meseca. A če ob takšni ureditvi ne bodo dosegli ciljev nabora, bodo tudi na tem področju z letom 2028 uvedli obvezno podaljšanje.

    Vlada je pri oblikovanju ukrepov sledila priporočilom komisije za vojaško službo, dodaja APA. Avstrijski kancler Christian Stocker je izrazil zadovoljstvo z rešitvijo, ki so jo dosegli po »dolgih in intenzivnih razpravah«. »S temi ukrepi ščitimo svojo državo in ljudi v svoji državi,« je še dodal.

    Za razliko od številnih zahodnoevropskih držav je služenje vojaškega roka v Avstriji, ki ni članica zveze Nato in velja za vojaško nevtralno državo, še vedno obvezno. Moški, stari najmanj 18 let, morajo po trenutni zakonodaji opraviti šestmesečno vojaško usposabljanje ali alternativno devetmesečno civilno služenje, izjema so tisti, ki živijo v tujini. Ženske lahko rok odslužijo na prostovoljni osnovi.

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