Smrtniku v celovškem deželnem zboru opomin zaradi nekaj besed v slovenščini

Poslanec v deželnem zboru v Celovcu, koroški Slovenec Franc Jožef Smrtnik, je na današnji seji deželnega parlamenta dobil opomin, ker je v svojem govoru uporabil tri besedne zveze v slovenščini, so danes sporočili iz poslanske skupine Team Kärnten - Lista Köfer, iz katere je Smrtnik. Poudarili so, da gre za zlorabo poslovnika za hujskaške namene.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz vrst svobodnjakov (FPÖ) Smrtniku izrekel opomin, ker je v svojem šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oz. besedne zveze v slovenščini – lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.

Škandal brez primere

Predstavnik stranke Team Kärnten Gerhard Klocker je Staudacherja pozval, naj opomin umakne, a ga ni upošteval. Da poslanec v koroškem deželnem zboru dobi opomin in poziv k redu za uporabo svojega maternega jezika »v zelo skromni obliki«, je škandal brez primere, so prepričani v poslanski skupini.

»Gre za žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem ter sožitju v deželi,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

O novem incidentu z avstrijske Koroške poročajo nekaj več kot pol leta po raciji na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman v organizaciji slovenskih študentov konec julija lani, ki je močno odmevala med slovensko manjšino, pa tudi v Sloveniji. Avgusta lani je sodnik na nogometni tekmi v Celovcu od trenerja kluba koroških Slovencev (SAK) zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku. Konec oktobra lani pa so neznanci v okraju Velikovec poškodovali več dvojezičnih tabel.