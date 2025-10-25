Avstrija z izključno digitalnimi vinjetami sledi Sloveniji in Madžarski

Vinjete za avstrijske hitre ceste in avtoceste bodo od leta 2027 le še v digitalni obliki. Jih bo pa še vedno mogoče kupiti tudi na fizičnih prodajnih mestih, kot so trafike, cestninske postaje, bencinski servisi in drugi partnerji, so sporočili iz avstrijskega upravljalca avtocest Asfinag. Vinjete za leto 2026 bodo dražje za 2,9 odstotka.

Vinjete v tradicionalni obliki nalepke se bodo tako z letom 2026 poslovile. Avstrijska tiskovna agencija APA je pred dnevi poročala, da bodo ognjeno rdeče barve.

Letne vinjete za prihodnje leto bodo v obliki nalepke na voljo od konca novembra, veljale pa bodo od 1. decembra letos do konca januarja 2026. Zanje bo treba odšteti 106,80 evra, kar je tri evre več, kot stane vinjeta za leto 2025.

Cena enodnevne vinjete za osebna vozila se bo zvišala za en evro na 9,60 evra, desetdnevne za 1,30 evra na 12,80 evra, dvomesečne pa za 2,10 evra na 32 evrov. V Asfinagu so pojasnili, da so cene prilagodili indeksu rasti cen življenjskih potrebščin.

Motoristi bodo morali za letno vinjeto prihodnje leto odšteti 42,70 evra. Cena dvomesečne vinjete za motorna kolesa se bo zvišala na 12,80 evra, desetdnevne na 5,10 evra in enodnevne na 3,80 evra.

Po podatkih Asfinaga se že zdaj 75 odstotkov vseh letnih vinjet kupi digitalno. Njihov nakup je prav tako enostaven kot nakup vinjete v obliki nalepke, je poudaril član upravnega odbora družbe Herbert Kasser. Obljubil je, da se bo mreža partnerjev, kjer je mogoče kupiti digitalno vinjeto, do 31. januarja 2027 še razširila.

Poleg v Asfinagovi spletni trgovini je mogoče digitalne vinjete trenutno kupiti na 3500 prodajnih mestih. Na 30 lokacijah v Avstriji je na voljo tudi približno 100 avtomatov z digitalnimi vinjetami. Digitalne vinjete, kupljene na avtomatih in prodajnih mestih, so tako kot vinjete v obliki nalepke veljavne takoj, v primeru nakupa v spletni trgovini pa je treba počakati na iztek 18-dnevnega obdobja, v katerem imajo potrošniki še možnost odstopa od nakupa.

Odprava vinjet v obliki nalepk je korak naprej k prijaznosti do uporabnika, je dejal Henke. Po navedbah avstrijskega ministrstva za promet ponujajo digitalne vinjete uporabnikom številne prednosti, med drugim jih ni treba praskati z vetrobranskega stekla.

V Avstriji so vinjete za vožnjo po hitrih cestah in avtocestah uvedli leta 1997, v digitalni obliki pa so na voljo od leta 2017. V Asfinagu so spomnili, da Avstrija s prehodom na popolnoma digitalno vinjeto sledi drugim evropskim državam. Izključno digitalni cestninski sistemi denimo veljajo v sosednjih državah Sloveniji, Slovaški, Madžarski in Češki.