Avstrija zaprla mejo z Italijo

Potem ko so v Avstriji danes potrdili 27 novih primerov okužbe s koronavirusom, s čimer je število okuženih v naši severni sosedi naraslo na 158, je Avstrijska vlada pod vodstvom kanclerjarazglasila izredne ukrepe za omejitev širjenja virusa.Prihodi v Avstrijo iz Italije, ki je največje žarišče virusa zunaj Kitajske, so, brez spričevala o zdravju ali potrdila, da izvajajo nujni transport, prepovedani, na mejnih prehodih z Italijo pa merijo telesno temperaturo. Blagovni transport med državama menda ni bistveno oviran.Najmanj do konca meseca so prepovedane vse prireditve z več kot stotimi obiskovalci v zaprtih prostorih ali več kot 500 obiskovalci na odprtem. Vse univerze bodo zaprle svoja vrata, predavanja pa se v okrnjeni obliki selijo na splet. Omejitve za delo šol so še v pripravah. Kurz je delodajalce pozval, naj spodbujajo delo od doma.