Avstrijci o podaljšanju vojaškega roka na referendum

O podaljšanju obveznega služenja vojaškega roka s šestih na osem mesecev bodo državljani odločali na referendumu, je na današnjem srečanju svoje ljudske stranke (ÖVP) napovedal avstrijski kancler Christian Stocker. Po njegovih besedah bo izid glasovanja za vlado zavezujoč, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Stockerjeva napoved referenduma sledi predlogu pristojne strokovne komisije iz prejšnjega tedna. Ta je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poleg podaljšanja roka obveznega služenja s šestih na osem mesecev predlagala tudi dodatna dva meseca obveznega usposabljanja v okviru rezervne sestave vojske.

Ministrica za obrambo iz vrst ÖVP Klaudia Tanner je kanclerjevo napoved pričakovano pozdravila kot pravilno odločitev, pri koalicijskih partnericah stranke, socialdemokratih (SPÖ) in liberalni stranki Neos, pa so bili v prvih odziv zadržani. Generalni sekretar SPÖ Klaus Seltenheim je denimo dejal, da bi morala o potrebi in smiselnosti tovrstnega referenduma vlada še razpravljati.

Za razliko od številnih zahodnoevropskih držav je služenje vojaškega roka v Avstriji, ki ni članica zveze Nato, še vedno obvezno. Moški, stari najmanj 18 let, morajo po trenutni zakonodaji opraviti šestmesečno vojaško usposabljanje ali alternativno devetmesečno civilno služenje, izjema so tisti, ki živijo v tujini. Ženske lahko rok odslužijo na prostovoljni osnovi.

V zadnjih letih je o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka začelo razmišljati več evropskih državah, med njimi Nemčija in Italija. V Franciji so ta mesec začeli z novačenjem mladih za nedavno uvedeno desetmesečno prostovoljno služenje, medtem ko so na Hrvaškem postopke v okviru ponovne uvedbe temeljnega vojaškega usposabljanja odprli konec decembra.

Vrnitev 75-dnevnega obveznega služenja načrtujejo tudi v Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek izrazil pričakovanje, da bodo z vpisovanjem obveznikov začeli jeseni, služenje pa da se bo začelo konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.