Avstrijcu, ki je v Meki izvedel teroristični napad, grozi smrtna kazen

Avstrijskemu državljanu H. E. v Savdski Arabiji sodijo zaradi napada z nožem. 21-letnik je obtožen, da je marca leta 2024 v Meki v imenu Islamske države izvedel teroristični napad z nožem. Sodbo mu bodo izrekli danes, avstrijski mediji pa poročajo, da mu grozi smrtna kazen.

Po navedbah tožilstva je Avstrijec na tržnici v Meki kupil nož in najprej pred Veliko mošejo al Haram v vrat zabodel varnostnika, nato pa je napadel še štiri ljudi. Vseh pet žrtev je napad preživelo.

H. E. je od aretacije v savdskem zaporu. Avstrijsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da mu veleposlaništvo v Rijadu nudi konzularno pomoč in je z njim v rednem stiku. Kljub trudu pa jim ni uspelo doseči, da bi obtoženca premestili v Avstrijo in mu sodili tam, ter ga s tem rešili pred smrtno kaznijo.

H. E. je v avstrijskih medijih sicer znan tudi kot mentor in sošolec B. A., enega izmed obsojencev za načrtovanje terorističnih napadov na koncert ameriške pevke Taylor Swift v Avstriji.

B. A. je s sošolcema H. E in A. K. načrtoval teroristične napade v različnih mestih na Bližnjem vzhodu. B. A. in A. K. sta namreč priznala, da sta leta 2024 odpotovala v Dubaj in Carigrad, z namenom, da bi izvedla napade. B. A. je sodišču povedal, da se je marca 2024 potepal po Dubaju in iskal žrtve, ki bi jih zabodel, vendar mu je to preprečil napad panike. Po vrnitvi na Dunaj se je odločil, da bo teroristični napad izvedel na koncertu priljubljene pevke, kar pa mu je preprečila avstrijska policija.

Med sojenjem sta obtoženca H. E. opisala kot ključno osebo za terorističnimi načrti. H. E. je tudi edini med njimi, ki je napad dejansko tudi izvedel. Kmalu bo znano, ali bo mladi avstrijski fundamentalist postal edina smrtna žrtev svojega terorističnega napada.