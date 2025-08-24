Avstrijska vlada zaradi zavajanja toži Spar, Hofer, Lidl in Billa

Avstrijsko ministrstvo za socialne zadeve je prek Združenja za informiranje potrošnikov (VKI) vložilo tožbe proti trgovskim verigam Billa (Rewe), Spar, Hofer in Lidl, ki skupaj obvladujejo približno 90 odstotkov avstrijskega trga z živili. Očitek, kot poroča več avstrijskih medijev, je sistematično kršenje zakona o označevanju cen.

Trgovci naj pri oglaševanju popustov ne bi upoštevali najnižje cene izdelka v zadnjih 30 dneh, kar je zakonska zahteva od leta 2022.

Namen te zakonodaje je preprečiti umetno zviševanje cen tik pred akcijo, da bi bil popust videti večji. »Potrošniki naj bi dobili realistično sliko o dejanski ugodnosti oglaševane cene,« pojasnjujejo pri VKI. Vendar pa analiza združenja kaže, da se verige te zahteve ne držijo.

Trgovcem očitajo sistematično kršenje zakona o označevanju cen. FOTO: Igor Mali

Kot konkreten primer navajajo goveji »roastbeef« pri Billi (ki je v lasti podjetja Rewe). Ta je bil v 11. koledarskem tednu oglaševan po ceni 29,90 evra, dva tedna kasneje pa je stal 32,99 evra. Kljub temu je Billa izdelek oglaševala z navedbo, da je cenejši za tri evre, čeprav ga je v resnici podražila za tri evre v primerjavi s ceno izpred dveh tednov.

Podoben primer so odkrili pri Sparu z garnelami, ki so med 6. in 12. februarjem stale 11,99 evra, dva tedna kasneje pa 12,99 evra. Kljub podražitvi za en evro je Spar izdelek oglaševal z zavajajočim popustom, ker je za primerjavo uporabil nerealno visoko ceno.

»Z našimi tožbami v imenu ministrstva za socialne zadeve sistematično ukrepamo proti nedovoljenemu oglaševanju popustov velikih verig supermarketov,« je za VKI povedala pravnica dr. Barbara Bauer. Poudarila je, da morajo »primerjalne cene temeljiti na realnih tržnih vrednostih in popusti ne smejo biti videti privlačnejši, kot so v resnici«.

Kot konkreten primer navajajo goveji »roastbeef« pri Billi (ki je v lasti podjetja Rewe). Ta je bil v 11. koledarskem tednu oglaševan po ceni 29,90 evra, dva tedna kasneje pa je stal 32,99 evra. FOTO: Dado Ruvic Reuters

Ministrica za socialne zadeve Korinna Schumann (SPÖ) je ob vložitvi tožb poudarila, da morajo biti cenovne akcije »za vse razumljive in poštene«, saj so ljudje že leta močno obremenjeni z visokimi cenami in pri nakupu živil šteje vsak evro.

Avstrijci se soočajo z visoko inflacijo na področju hrane, cene osnovnih živil, kot so moka, krompir in olje, pa so se od leta 2019 ponekod podvojile. To še posebej prizadene gospodinjstva z nižjimi dohodki, ki pogosteje kupujejo akcijske izdelke.

Trgovske verige so se na obtožbe odzvale zadržano. Iz podjetij Spar, Rewe (lastnik Bille), Lidl in Hofer so za tiskovno agencijo APA sporočili, da vsebine tožbe še ne poznajo in je zato ne morejo komentirati.

V avstrijskem Sparu so garnele med 6. in 12. februarjem stale 11,99 evra, dva tedna kasneje pa 12,99 evra. Kljub podražitvi za en evro je Spar izdelek oglaševal z zavajajočim popustom, ker je za primerjavo uporabil nerealno visoko ceno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podobno se je v oddaji Ö1-Morgenjournal odzval direktor trgovinskega združenja Rainer Will, ki je dejal: »Predpisi in zakoni o označevanju cen so v redkokateri državi tako strogi kot v Avstriji in naši trgovci z živili se jih držijo«.

Medtem pa strokovnjaki potrošnikom svetujejo previdnost. Cordula Cerha, strokovnjakinja za trgovino z dunajske ekonomske univerze, je za radio ORF svetovala, naj kupci pri akcijah »pozorno gledajo«, primerjajo cene na kilogram in se ne pustijo zmesti z »izrazito označenim in vpadljivim oglaševanjem«.

Pojasnila je, da je cilj popustov pripeljati kupce v trgovino, kjer pa nato ne kupijo le znižanega izdelka, temveč napolnijo celoten nakupovalni voziček.