Avstrijskega predsednika zalotili pri kršitvi koronavirusnih prepovedi

Zalotili so ga pol ure po polnoči

Navadni avstrijski državljani, med njimi tudi šolarji, se še vedno morajo držati omejitev in upoštevati varnostne ukrepe. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Avstrijska policija je na Dunaju v noči na nedeljo že kakšno poldrugo uro po zaradi koronavirusa zapovedanem zapiralnem času na terasi italijanske restavracije s starem delu Dunaja zalotila po političnem položaju najvišje postavljenega Avstrijca, predsednika republike. O tem poročajo avstrijski in svetovni mediji.Kot poroča avstrijski Die Presse, se je predsednik za svojo kršitev že opravičil. Na družabnih omrežjih je zapisal, da sta z ženo Doris Schmidauer in prijateljema prvič po uvedbi zapor zaradi koronavirusa šla v lokal na večerjo in da so vsi skupaj izgubili občutek za čas. Zagotovil je, da bo sam prevzel morebitno kazen ali posledice, ki bi jih zaradi tega dogodka utegnil imeti lastnik restavracije. »Resnično obžalujem. To je bila moja napaka,« je zapisal.Lastnik lokala pa je za medije izjavil, da so se sami držali pravil in so zadnjo pijačo gostom postregli ob 23. uri in nato lokal zaprli. Mislil pa je, da ni prepovedano še naprej posedeti na zunanji terasi zaprte restavracije.V Avstriji sicer ukrepe že sproščajo, a lokali, tako tudi restavracije, so lahko za sedaj odprti najdalj do 23. ure zvečer, Bellna z družbo pa so na terasi italijanske restavracije zalotili pol ure po polnoči. Avstrija je sicer bila ena prvih evropskih držav, ki je po Italiji uvedla stroge ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19, med prvimi pa je tudi začela sproščati te ukrepe.Zaradi predsednikove kršitve se je danes v avstrijskih medijih že razplamtela razprava, ali je mogoče prvega moža države sploh uradno preganjati zaradi takšne kršitve. Die Presse ugotavlja, da bi se s takšnim pregonom najprej moral strinjati zvezni avstrijski parlament, ki bi moral predsedniku države preklicati imuniteto za ta posamičen primer.