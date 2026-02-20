Alpinist obsojen zaradi uboja, smrt dekleta na Grossglocknerju obžaluje

Po več kot letu dni, odkar je na Grossglocknerju zmrznila 33-letna alpinistka, ki je na goro plezala s partnerjem, se je včeraj začelo sojenje njenemu 37-letnemu partnerju.

Sodišče je amaterskega alpinista spoznalo za krivega uboja iz malomarnosti zaradi smrti dekleta v bližini vrha najvišje avstrijske gore, potem ko jo je pustil in odšel po pomoč, saj ni mogla nadaljevati plezanja, poroča Guardian.

Sodišče v Innsbrucku je 37-letnemu izreklo petmesečno pogojno zaporno kazen in 9400 evrov denarne kazni. Primer je nenavaden, navaja Guardian, saj so plezalne nesreče sicer resda pogoste, a tožbe v takšnih primerih redke. Dekle je na gori umrlo januarja lani, za kaznivo dejanje, ki ga je zagrešil, so sicer predvidena največ tri leta zapora.

Avstrijski alpinist »neskončno obžaluje« smrt svojega dekleta, vendar zanika, da je šlo za kriminalno ravnanje.

Sojenje je sicer sprožilo vprašanja o obsegu pravne odgovornosti v visokogorju, ki je nevarno okolje, ki ga plezalci običajno raziskujejo na lastno odgovornost.



Kaj se je dogajalo januarja 2025?

Po dnevu plezanja, v katerem sta zaostala za načrtom, je bila 33-letna ženska izčrpana in ni mogla nadaljevati z vzponom, in sicer potem, ko sta prišla približno 50 metrov pod vrh Grossglocknerja v mrzli zimski noči.

Obtoženi je svoje dekle pustil izpostavljeno močnemu vetru, ne da bi jo zavil v odejo ali bivak vrečo, in sicer iz več razlogov. V celoti jih ni znal pojasniti, dejal je, da je sam odšel po pomoč v zavetišče na gori. Oprema je ostala v njenem nahrbtniku.

Ko so ga vprašali, zakaj, je povedal sodišču, da je bila situacija izjemno stresna.

Posnetki spletnih kamer prikazujejo moškega s svetilko, ki se spušča z vrha v nevihtnih pogojih v zgodnjih urah 19. januarja leta 2025.

Letalski način

Kratek klic gorski policiji ni sprožil iskanja, saj policija ni razumela, da potrebujeta pomoč, obtoženi pa ni odgovarjal na klice ali sporočila na WhatsAppu, ko so spraševali, ali potrebujeta pomoč. Obtoženi je povedal, da je telefon imel na letalskem načinu, da bi s tem prihranil baterijo, piše Guardian.

Tožilci so kot pričo poklicali njegovo nekdanje dekle, ki je povedala, da sta skupaj plezala na Grossglockner leta 2023 in da jo je po prepiru glede poti pustil ponoči samo, ko je v njeni svetilki zmanjkalo baterije.

Sodnik: moral bi vedeti, da dekle ne bo zmoglo

Predsedujoči sodnik Norbert Hofer, tudi sam izkušeni alpinist, je odločil, da bi obtoženi moral vedeti, da partnerka ne bo mogla dokončati vzpona, že dolgo, preden sta naletela na težave.

»Ne vidim te kot morilca. Ne vidim te kot brezsrčnega, saj si ne nazadnje šel po pomoč,« je Hofer rekel obtoženemu, ko je prebral odločitev. A dejstvo je, da je bil obtoženi precej boljši in bolj izkušeni alpinist od svojega dekleta, ki mu je zaupala.

»Želim povedati, da mi je grozno žal,« je včeraj zaključil svoj zagovor obtoženi.