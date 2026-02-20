  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Alpinist obsojen zaradi uboja, smrt dekleta na Grossglocknerju obžaluje

    Sodišče v Innsbrucku je 37-letniku izreklo petmesečno pogojno zaporno kazen in 9400 evrov denarne kazni zaradi smrti ženske.
    Kratek klic na gorsko policijo ni sprožil iskanja, saj policija ni razumela, da potrebujeta pomoč, obtoženi pa ni odgovarjal na klice ali sporočila na WhatsAppu, ko so spraševali, ali potrebujeta pomoč. FOTO: Grossglockner.at
    Galerija
    Kratek klic na gorsko policijo ni sprožil iskanja, saj policija ni razumela, da potrebujeta pomoč, obtoženi pa ni odgovarjal na klice ali sporočila na WhatsAppu, ko so spraševali, ali potrebujeta pomoč. FOTO: Grossglockner.at
    R. I.
    20. 2. 2026 | 07:38
    20. 2. 2026 | 08:58
    3:53
    A+A-

    Po več kot letu dni, odkar je na Grossglocknerju zmrznila 33-letna alpinistka, ki je na goro plezala s partnerjem, se je včeraj začelo sojenje njenemu 37-letnemu partnerju. 

    Sodišče je amaterskega alpinista spoznalo za krivega uboja iz malomarnosti zaradi smrti dekleta v bližini vrha najvišje avstrijske gore, potem ko jo je pustil in odšel po pomoč, saj ni mogla nadaljevati plezanja, poroča Guardian.

    Sodišče v Innsbrucku je 37-letnemu izreklo petmesečno pogojno zaporno kazen in 9400 evrov denarne kazni. Primer je nenavaden, navaja Guardian, saj so plezalne nesreče sicer resda pogoste, a tožbe v takšnih primerih redke. Dekle je na gori umrlo januarja lani, za kaznivo dejanje, ki ga je zagrešil, so sicer predvidena največ tri leta zapora. 

    Avstrijski alpinist »neskončno obžaluje« smrt svojega dekleta, vendar zanika, da je šlo za kriminalno ravnanje. 

    Sojenje je sicer sprožilo vprašanja o obsegu pravne odgovornosti v visokogorju, ki je nevarno okolje, ki ga plezalci običajno raziskujejo na lastno odgovornost.
     

    Kaj se je dogajalo januarja 2025?

    Po dnevu plezanja, v katerem sta zaostala za načrtom, je bila 33-letna ženska izčrpana in ni mogla nadaljevati z vzponom, in sicer potem, ko sta prišla približno 50 metrov pod vrh Grossglocknerja v mrzli zimski noči.

    Obtoženi je svoje dekle pustil izpostavljeno močnemu vetru, ne da bi jo zavil v odejo ali bivak vrečo, in sicer iz več razlogov. V celoti jih ni znal pojasniti, dejal je, da je sam odšel po pomoč v zavetišče na gori. Oprema je ostala v njenem nahrbtniku.

    Ko so ga vprašali, zakaj, je povedal sodišču, da je bila situacija izjemno stresna.

    Posnetki spletnih kamer prikazujejo moškega s svetilko, ki se spušča z vrha v nevihtnih pogojih v zgodnjih urah 19. januarja leta 2025.

    Letalski način

    Kratek klic gorski policiji ni sprožil iskanja, saj policija ni razumela, da potrebujeta pomoč, obtoženi pa ni odgovarjal na klice ali sporočila na WhatsAppu, ko so spraševali, ali potrebujeta pomoč. Obtoženi je povedal, da je telefon imel na letalskem načinu, da bi s tem prihranil baterijo, piše Guardian.

    Tožilci so kot pričo poklicali njegovo nekdanje dekle, ki je povedala, da sta skupaj plezala na Grossglockner leta 2023 in da jo je po prepiru glede poti pustil ponoči samo, ko je v njeni svetilki zmanjkalo baterije.

    Sodnik: moral bi vedeti, da dekle ne bo zmoglo

    Predsedujoči sodnik Norbert Hofer, tudi sam izkušeni alpinist, je odločil, da bi obtoženi moral vedeti, da partnerka ne bo mogla dokončati vzpona, že dolgo, preden sta naletela na težave.

    »Ne vidim te kot morilca. Ne vidim te kot brezsrčnega, saj si ne nazadnje šel po pomoč,« je Hofer rekel obtoženemu, ko je prebral odločitev. A dejstvo je, da je bil obtoženi precej boljši in bolj izkušeni alpinist od svojega dekleta, ki mu je zaupala.

    »Želim povedati, da mi je grozno žal,« je včeraj zaključil svoj zagovor obtoženi.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Tragedija v gorah

    Seznam očitkov plezalcu, ki naj bi na gori pustil umreti svoje dekle

    Sojenje je vzbudilo veliko zanimanja ne le v laični javnosti, pač pa tudi v alpinističnih krogih po vsem svetu.
    18. 2. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gorska nesreča

    Snežni plaz vzel življenje gasilca

    Dan po nesreči na planoti Casera Razzo na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Benečijo so potrdili, da je žrtev gasilec iz Trsta.
    2. 2. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Naš pater na Grenlandiji: Ni veliko romantike, je pa veliko tihega poguma

    Pater Tomaž Majcen nekajkrat na leto svoje poslanstvo opravlja v grenlandski prestolnici Nuuk in dobro pozna inuitsko dušo, ki noče biti naprodaj.
    Grega Kališnik 31. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Reševanje v gorah

    Čudovite fotografije hribov na družbenih omrežjih zahtevajo svoj davek

    Ena od kritičnih točk je bivak pod Skuto, ki pritegne številne tujce, a potem pogosto ne zmorejo priti nazaj.
    Simona Bandur 30. 1. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Nesreče v gorah: kam je šel naš samoohranitveni nagon

    Doživljanje narave in vtise nam vse pogosteje kreirajo drugi – pa ne ljudje, pač pa umetna inteligenca.
    Anja Intihar 29. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Investicije

    V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

    Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
    Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Grossglocknersojenjesmrtalpinizemsodišče

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Sunita Williams: To ugotoviš o človeštvu, ko iz vesolja pogledaš na Zemljo

    Njene korenine poleg Indije segajo v Slovenijo. Njena prababica Marija Bohinec se je iz Leš pri Tržiču preselila v ZDA, zato se Sunita v Slovenijo pogosto vrne.
    Nika Vistoropski 20. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Starlinerja

    Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

    Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
    Saša Senica 20. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Denarni sklad

    Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

    Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
    20. 2. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Štajerska postala del evropske turistične elite

    Štajerska s tretjim mestom na lestvici najbolj zaželenih destinacij prehiteva Pariz in Lizbono.
    20. 2. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

    Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
    20. 2. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Denarni sklad

    Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

    Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
    20. 2. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Štajerska postala del evropske turistične elite

    Štajerska s tretjim mestom na lestvici najbolj zaželenih destinacij prehiteva Pariz in Lizbono.
    20. 2. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Neureuther kritičen do prirediteljev olimpijskih iger

    Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je kritiziral decentralizirani pristop, za katerega so se odločili prireditelji iger. Razočaran nad vzdušjem.
    20. 2. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo