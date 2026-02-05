Avstrijski neonacist meša štrene v nemški AfD

Za avstrijskega neonacista in enega od vidnih članov radikalnega desnega Identitarnega gibanja Avstrije (IBÖ) Martina Sellnerja nemška Alternativa za Nemčijo (AfD) še ni dovolj radikalna. Zato poskuša z najbolj radikalno strujo v AfD, kamor sodijo predvsem politiki iz vzhodnonemških zveznih dežel, premagati zmernejšo strujo.

Taktika je enostavna in dobro premišljena. V javnem diskurzu si želijo normalizirati skrajno desne ideje, ki so v nasprotju z nemškim ustavnim redom, in tako doseči, da bodo volivci na AfD gledali kot na običajno demokratično stranko.