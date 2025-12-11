Avstrijski parlament sprejel zakon o prepovedi naglavnih rut

Avstrijski parlament je danes z veliko večino sprejel zakon, s katerim bo dekletom, mlajšim od 14 let, z novim šolskim letom prepovedano nošenje islamskih naglavnih rut v šolah.

Proti so glasovali le poslanci Zelenih, ki menijo, da je zakon v nasprotju z ustavo in da ga bo ustavno sodišče razveljavilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Da je zakon diskriminatoren, ker zadeva samo islamsko naglavno ruto, medtem trdijo organizacije za človekove pravice in pravniki.

Z njegovo uveljavitvijo bi se lahko po njihovem mnenju delitve v družbi poglobile, prav tako stereotipi o muslimanih, podžgala bi se lahko tudi islamofobija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prepoved začne veljati v šolskem letu 2026/2027

V Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je konservativna vlada zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic.

Po njenih ocenah se je sicer število muslimank, mlajših od 14 let, v avstrijskih šolah od leta 2019 povečalo s 3000 na 12.000.

Prvi poskus prepovedi, ki jo je leta 2019 poskušala doseči takratna avstrijska vlada, je leto kasneje zavrnilo ustavno sodišče, ki je zakon označilo za diskriminatoren.

Trenutna vlada, v kateri so ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos, je prepričana, da bo zakon tokrat obveljal, rekoč. da je v skladu z ustavo.

Ministrica za družino, mlade, EU in integracijo Claudia Plakolm je ob predstavitvi zakona povedala, da bo prepoved v šolah začela veljati septembra 2026, torej v šolskem letu 2026/2027.

V primeru kršitve zagrožena globa

V uvodni fazi, ki se bo začela februarja, bodo učiteljem in otrokom pojasnili nova pravila. Če bodo od septembra dekleta v šoli kljub prepovedi nosila naglavno ruto, se bodo morali učitelji pogovoriti z njihovimi starši. V primeru ponavljajočih se kršitev je zagrožena globa od 150 do 800 evrov.

V Avstriji sicer že od konca leta 2017 velja prepoved nošenja burk in nikaba, ki zakrivata obraz.