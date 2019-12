Avtobus zletel v ledeno mrzlo reko, umrlo je 15 ljudi

V Rusiji se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo najmanj 15 ljudi, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Avtobus je zdrsnil z mostu in zletel v ledeno mrzlo reko, poškodovanih je 18 potnikov, šest so jih morali prepeljati v bolnišnico. Nesreča se je zgodila v vzhodni regiji Transbakail.



Kot še poroča Tass, se je nesreča zgodila, ko je avtobusu, ta je bil na poti med Sretenskim in Chito na jugovzhodu države, na mostu počila pnevmatika. Vozilo je prevažalo 43 potnikov. Mesto Chita leži približno 632o kilometrov vzhodno od Moskve.