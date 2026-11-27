Vrnitev Jensena Huanga na čelo Nvidie je pretresla svetovno industrijo umetne inteligence (UI), zlasti v Aziji, kjer so številna gospodarstva vse bolj odvisna od poslovne usode ameriškega tehnološkega velikana, poroča BBC.

Borzni indeksi na Japonskem, v Južni Koreji in na Tajvanu so ta teden močno nihali. Trgi so se najprej povzpeli, potem ko se je tržna vrednost Nvidie povečala za skoraj bilijon dolarjev, nato pa zaradi zaskrbljenosti vlagateljev nad političnim in regulatornim nadzorom zdrsnili.

Umetna inteligenca je postala strateška prednostna naloga gospodarstev, kot so Južna Koreja, Tajvan, Singapur in Malezija, opozarja Dylan Loh, predavatelj mednarodnih študij na tehnološki univerzi Nanyang.

Nvidia je povsod

Nvidia je zaradi prevlade na področju najzmogljivejših čipov in finančne moči postala osrednji igralec industrije umetne inteligence. Hitro rast ji je omogočilo tudi to, da je proizvodnjo čipov prepustila zunanjim izvajalcem.

Večino proizvodnje zanjo opravlja tajvanski polprevodniški velikan TSMC, zato je Tajvan še posebej občutljiv za spremembe povpraševanja. Po besedah Paula Caveyja, ustanovitelja raziskovalne družbe East Asia Econ, je pospešena gospodarska rast Tajvana od leta 2024 posledica povečanja izvoza, povezanega z umetno inteligenco. Huang je v začetku leta napovedal, da namerava Nvidia na otoku vlagati približno 150 milijard dolarjev na leto.

Od industrije sta odvisni tudi Južna Koreja in Japonska, ki zagotavljata ključne komponente, med drugim pomnilniške čipe in opremo za testiranje. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Od industrije sta odvisni tudi Južna Koreja in Japonska, ki zagotavljata ključne komponente, med drugim pomnilniške čipe in opremo za testiranje. »Azija za Nvidio ni le trg. Je tudi gonilo prevlade družbe na področju umetne inteligence,« je dejal Loh.

Po podatkih svetovalne družbe CBRE so naložbe v podatkovne centre v azijsko-pacifiški regiji leta 2025 dosegle rekordnih 11,6 milijarde dolarjev. Tehnološki velikani Google, Microsoft in Oracle nameravajo letos izdatke za infrastrukturo v regiji povečati za približno 60 odstotkov. Singapur pa je zaradi razcveta umetne inteligence ta teden znova zvišal napoved letošnje gospodarske rasti.

Huangova vrnitev prinaša tveganja

Čeprav so Huangovo vrnitev na Tajvanu sprejeli z navdušenjem, dogajanje odpira vprašanje obvladovanja tveganj, povezanih z veliko odvisnostjo od Nvidie.

Azijska tehnološka industrija je v zadnjih letih pod vse večjim pritiskom ZDA, ki zaostrujejo omejitve izvoza najnaprednejših čipov na Kitajsko.

Washington je prejšnji teden napovedal nova pravila, ki bodo povečala nadzor nad upravljavci podatkovnih centrov v Singapurju, Maleziji, na Tajskem, v Indoneziji in Braziliji.

Ukrepi omejujejo tudi dostop do računalniških zmogljivosti, ki jih kitajska podjetja najemajo v tujini za učenje modelov umetne inteligence. To bo prizadelo države Jugovzhodne Azije, ki so v tovrstno infrastrukturo vložile milijarde dolarjev.

Po poročanju Financial Timesa je Nvidia že ustavila dobavo čipov v regijo. Ni še jasno, kako dolgo bo ukrep veljal. Družba se na prošnjo BBC za komentar ni takoj odzvala.

Vse večji politični pritiski

V obeh ameriških političnih strankah se medtem krepi nasprotovanje ravnanju predsednika Donalda Trumpa, ki je po lastnih besedah upravni odbor Nvidie prepričal, naj Huanga znova imenuje na čelo družbe.

Huang naj bi prihodnji teden pričal pred kongresom, dodatne politične pritiske pa je pričakovati po napovedanem prevzemu nadzora demokratov nad obema domovoma kongresa.

»Huangova vrnitev morda rešuje neposredno vodstveno krizo, ne odpravlja pa pravnih in političnih negotovosti,« je dejala Charu Chanana, glavna naložbena strateginja pri Saxo Bank.

Vlagatelje poleg več bilijonov dolarjev, ki se stekajo v umetno inteligenco, skrbi tudi koncentracija vpliva v rokah ene družbe in njenega vodje. Od Huangove prihodnosti bi tako lahko bila odvisna tudi gospodarska gibanja v državah, ki so veliko stavile na umetno inteligenco.