Azijo ogroža drugi val okužbe

Pred novim izzivom

AFP Južna Koreja, Singapur in Tajvan, ki so v boju proti epidemiji dosegli občudovanja vredne rezultate, ta teden prav tako zaznavajo več novih primerov. Foto: Alastair Pike/Afp

Previdnost z ozdravljenimi bolniki

Kitajska globalistična opredelitev človeštva kot »skupnosti, ki si deli enotno prihodnost«, se je skorajda spremenila v usodo, ko se je okužba z netipično pljučnico, poimenovana covid-19, v Aziji vračala tja, od koder se je razširila. Drugi val epidemije je znova zajel Kitajsko, Singapur, Južno Korejo, Hongkong in Tajvan, pri čemer se del novih primerov bolezni v državah, ki so že bile na poti do okrevanja, vrača iz Evrope in ZDA.V minulih letih so številni Kitajci pred veliko onesnaženostjo v kitajskih mestih pobegnili v Evropo, mnogi so se preselili na staro celino tudi zaradi kakovostnega zdravstva in izobraževanja. Ko se je koronavirus širil po Evropi, ki je bila sumničava do kitajskih metod množične izolacije in strogih ukrepov omejevanja gibanja, je bila za številne Kitajce sproščenost v nekaterih evropskih državah razlog, da so se hoteli čim prej vrniti domov.Številni Kitajci, katerih državo so potegnili iz krize predvsem drakonski ukrepi prepovedi zbiranja na javnih krajih, so bili zgroženi nad posnetki koncerta rock skupine Stereophonics, ki je prejšnji teden potekal v britanskem mestu Cardiff, na katerem se je zbralo na tisoče ljubiteljev njihove glasbe. Za številne študente iz azijskih držav je to bila kaplja čez rob, in mnogi so sklenili, da bo zanje bolje, da se vrnejo domov.Hongkongu je to prineslo nov izziv. Potem ko je prvi udar epidemije preživel s 168 obolelimi za koronavirusom, je to 7,5-milijonsko mesto včeraj znova zaznalo 14 primerov okužbe. Po zaprtju evropskih univerz se vrača domov veliko hongkonških študentov, nekateri prinesejo s seboj tudi virus.Ker so številne letalske družbe zmanjšale število poletov ali jih celo ukinile, so se cene vozovnic iz Evrope v azijska središča za ekonomski razred zvišale za kar 174 odstotkov. Tisti, ki se jim zdi, da na celini niso več varni, saj se je spremenila v epicenter pandemije, so pripravljeni plačati tudi to ceno in na letališču v svoji državi prestati kakšnih deset ur preverjanja in izpolnjevanja formularjev, nato pa nekaj časa ostati v samoizolaciji, preden se bodo lahko pridružili družini.Kitajski strokovnjaki pričakujejo, da se bo drugi val epidemije ustavil pri posameznih primerih, in za zdaj jih ne skrbi, da bi se lahko zaradi tega vojna proti koronavirusu vrnila na začetek. »Epidemija na Kitajskem, ki se je začela decembra lani, se je skoraj končala,« je dejal, namestnik direktorja infektologije univerzitetne klinike v Pekingu. »Počakali bomo še en mesec, preden bomo sprejeli dokončno ugotovitev, sam menim, da drugi val epidemije na Kitajskem – glede na sedanjo preventivo in nadzor – ne zbuja velike zaskrbljenosti.«V Wuhanu, kjer se je vse začelo, so zaprli bolnišnice, ki so jih zgradili za zdravljenje okuženih, preostali bolniki pa so zdaj nameščeni v specialističnih bolnišnicah. Kljub temu so kitajski zdravniki zelo previdni tudi z bolniki, ki veljajo za ozdravljene. Celo ko izginejo vsi simptomi okužbe, morajo še najmanj dva tedna ostati v izolaciji in pod zdravniškim nadzorom.Južna Koreja, Singapur in Tajvan, ki so v boju proti epidemiji dosegli občudovanja vredne rezultate, ta teden prav tako zaznavajo več novih primerov. Strokovnjaki poskušajo ugotovili, ali to pomeni, da so bili preventivni ukrepi neuspešni in da so virus zgolj začasno ustavili. Na Tajvanu so v torek našteli 24 novih primerov okužbe, v Singapurju 17 v ponedeljek, v Južni Koreji pa 44 v nedeljo. Skoraj vsi so bili tako imenovani uvoženi primeri, kar nekoliko zmanjšuje zaskrbljenost zaradi nevarnosti, da bi se lahko začela nova velika bitka tudi tam, kjer je bila vojna skorajda dobljena.