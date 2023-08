Azijska obsedenost z Luno

V nadaljevanju preberite:

Ni naključje, da je izstrelitev sonde Čandrajan 3 z lunarnim vozilom, ki je danes uspešno pristala na Zemljinem satelitu, sovpadla z vrhunskim srečanjem skupine Brics v južnoafriškem Johannesburgu.

V bloku, katerega članice so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se odnosi sil pospešeno spreminjajo, kako bo ta skupina videti v bližnji prihodnosti in kakšno vlogo bo imela pri preoblikovanju globalne ureditve, pa se vidi z Lune. Pravzaprav lahko to vidi tista sila, katere lunarno vozilo uspešno pristane na južnem polu. Rusko plovilo Luna 25 se je prejšnji konec tedna raztreščilo na Lunini površini, kar bi lahko simbolično pomenilo, da poteka prava tekma v vesolju med Kitajsko in ZDA.