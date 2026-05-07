Azijski Nato: kitajski odgovor na ameriški kaos

Kitajska in Iran: Sporočilo Pekinga Teheranu, ki ga je kitajski zunanji minister prenesel iranskemu kolegu, je mogoče strniti v Odprite ožino!

Sporočilo kitajskega političnega vodstva Teheranu, ki ga je zunanji minister Wang Yi izgovoril med srečanjem z iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem, je mogoče strniti s tremi besedami: »Odprite to ožino!« Seveda je uglajeni diplomat to izrekel v imenu »celotne mednarodne skupnosti« in pozval Iran, naj čim prej odgovori na njeno »odločno zahtevo po ponovni vzpostavitvi normalne in varne plovbe skozi Hormuško ožino«. Wang Yi in Aragči sta se, odkar se je začela vojna med Iranom in ZDA, najmanj trikrat pogovarjala po telefonu, včeraj pa sta se prvič srečala v živo v Pekingu, ki se že na veliko pripravlja na prihod ameriškega predsednika. Ta bo tja pripotoval naslednji četrtek. Jasno je, da je Wang Yi kolega pozval, naj režimu v Teheranu ukaže, naj v naslednjem tednu ne zaostruje ...