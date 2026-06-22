Azilna fatamorgana v tretjih državah

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    5:13
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    Centri za vračanje v tretjih državah so v politični retoriki v vse večjem delu EU nekakšna čarobna paličica za reševanje azilnih in migracijskih vprašanj. Vzpostavljanje takšnih centrov, v angleščini poimenovanih return hubs, dopušča nova uredba o vračanju, ki je bila prejšnji teden potrjena v evropskem parlamentu.

    V očeh španskega premiera Pedra Sáncheza pa so takšni centri kot fatamorgana, saj v praksi ne bodo delovali. Evropa naj bi z njimi le zapravljala svoje gospodarske vire. Premier Janša je po vrhu zatrdil, da se bo Slovenija pri vzpostavljanju centrov v tretjih državah pridružila prvi pobudi, ki bo operativna.

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