Azilna fatamorgana v tretjih državah

Centri za vračanje v tretjih državah so v politični retoriki v vse večjem delu EU nekakšna čarobna paličica za reševanje azilnih in migracijskih vprašanj. Vzpostavljanje takšnih centrov, v angleščini poimenovanih return hubs, dopušča nova uredba o vračanju, ki je bila prejšnji teden potrjena v evropskem parlamentu.

V očeh španskega premiera Pedra Sáncheza pa so takšni centri kot fatamorgana, saj v praksi ne bodo delovali. Evropa naj bi z njimi le zapravljala svoje gospodarske vire. Premier Janša je po vrhu zatrdil, da se bo Slovenija pri vzpostavljanju centrov v tretjih državah pridružila prvi pobudi, ki bo operativna.