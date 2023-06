Azilna pravila v EU bodo strožja

V nadaljevanju preberite:

EU je danes po večletnih razpravah dosegla preboj pri enem od politično najtežjih vprašanj, prenovi azilnega sistema, ki se je med begunsko krizo leta 2015 porušil kot hiša iz kart. Na koncu, po celodnevnih pogajanjih notranjih ministrov v Luxembourgu, sta bili proti le Madžarska in Poljska. Vzdržale so se Bolgarija, Litva, Malta in Slovaška. Čeprav je imela še nekaj zadržkov, je Slovenija podprla kompromisni predlog, ki je bil na mizi že na začetku zasedanja. Dvomila je o smotrnosti premeščanja prosilcev za azil, ki so prišli na zunanjo mejo, denimo v Italijo ali Grčijo, po EU.