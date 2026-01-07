Babiš želi ministra, ki je obtožen posilstva in nasilja

Češki premier Andrej Babiš je danes za ministra za okolje predlagal Filipa Turka, proti kateremu poteka preiskava zaradi obtožb o posilstvu in nasilju v družini. Predsednik države Petr Pavel, ki imenuje ministre, je sicer že pred tem izrazil nasprotovanje kandidatu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Babiš je spornega vidnega člana koalicijskih desnih Motoristov Turka želel za ministra imenovati že decembra lani, ko je po zmagi svojega desnega populističnega gibanja ANO na oktobrskih volitvah oblikoval koalicijsko vlado. Vendar je stranka kandidaturo Turka umaknila, potem ko so v javnost prišle njegove rasistične in homofobne objave na družbenih medijih. Obenem proti njemu poteka preiskava zaradi obtožb bivše partnerke o posilstvu in nasilju v družini.

Predsednik Pavel je po pogovoru s Turkom lani ocenil, da njegovo ravnanje zbuja dvom o zvestobi vrednotam, ki so zapisane v ustavi. Iz njegovega urada so sporočili, da je »predsednik globoko prepričan, da oseba, ki se vede na tak način, ne more biti minister v češki vladi«. Na Češkem namreč predsednik države na predlog premierja imenuje člane vlade.

Babiš je danes novinarjem povedal, da je na podlagi dogovora z Motoristi predsedniku predlagal imenovanje Turka za ministra za okolje. Dejal je, da je predsednika v enournem pogovoru skušal prepričati, naj mu da priložnost.

Motoristi so sicer sprva želeli, da bi bil Turek v Babiševi vladi zunanji minister, a so po ogorčenju javnosti od tega odstopili. Zunanji in okoljski minister je nato postal predsednik stranke Petr Macinka.

Ustavni pravnik Jan Kysela, ki je bil dve leti svetovalec predsednika, je danes za AFP ocenil, da ima predsednik Pavel zelo dobre razloge, da ga ne želi imenovati za ministra in da ga ne bo imenoval.

Sicer je tudi milijarder Babiša v sodnem postopku zaradi obtožb o goljufijah pri pridobivanju subvencij Evropske unije, predsednika druge koalicijske stranke SPD Tomia Okamuro, predsednika parlamenta, pa čaka sojenje zaradi spodbujanja sovraštva.