Baby, reci da!

»Baby, le reci da!« Ameriška pop zvezda Taylor Swift je končno srečala svojega princa. Prvak ameriškega nogometa Travis Kelce jo je zaprosil za roko. Swiftiji upajo na večno ljubezensko zgodbo, nasprotniki govorijo o sladkobnem ozračju s tonami cvetlic. Po Forbesu 1,6 milijarde dolarjev vredna pevka in tekstopiska pomembno vpliva tudi na ameriško družbo in politiko, čeprav morda ne na volitve.

Zmaga Donalda Trumpa je razkrila manjši vpliv znanih pevcev, igralcev in drugih osebnosti na ameriške volitve, kot so mislili pred tem. Demokratko Kamalo Harris so podprli Beyoncé, Eminem, Julia Roberts in ameriška kraljica popa Taylor Swift, a ji to na volitvah ni pomagalo. Trump, ki se je lahko pohvalil le s podporo Kida Rocka, Jona Voighta in peščice drugih, je slavil na ramenih delavskega razreda.

Manekenka in igralka Sydney Sweeney pred levico brani ameriške barve. Foto Mario Anzuoni/Reuters

Republikanski predsednik je zdaj pevki in njenemu prav tako slavnemu zaročencu zaželel veliko sreče. Še pred nekaj tedni jo je zmerjal s prebujensko (woke) pevko, ki ni več »vroča«. V ozadju spora je diametralno nasprotno razumevanje ameriške politike in družbe. Republikanci so v času njenega nashvillskega obdobja country glasbe mislili, da jim je naklonjena, leta 2018 pa je s podporo demokratskim kongresnikom iz Tennesseeja razblinila iluzije. Tistega leta se je javno izrekla proti diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti ter obsodila sistemski rasizem v ZDA.

Trump je odgovoril, da mu je s tem njena glasba četrtino manj všeč, v Beli hiši pa je odločno udaril po prebujenski politiki demokratskega predhodnika Joeja Bidna. S pobudami raznolikosti, enakosti in vključevanja (DEI) obračunava v vladi, šolstvu, na delovnih mestih, v športu in drugod. Za Trumpa in njegovo »revolucijo zdrave pameti« so takšne prisile diskriminatorne. Odrinjeni moški in drugi, ki so ga množično podprli na volitvah, se s tem strinjajo. Tudi številni drugi so se uprli omejevanju investicij zaradi pomanjkanja programov varovanja okolja ali nezadostnega zaposlovanja nekdanjih zapornikov.

Odrasli istospolno usmerjeni

Zdaj celo demokratsko usmerjena mislišča svarijo pred uporabo izrazov, kot so rojevajoča oseba, kulturno prisvajanje in latinx, ki so jih prej propagirali. Levica poskuša nadaljevati boj in je manekenko ter igralko Sydney Sweeney zaradi oglasov za proizvajalko kavbojk z zanje preveč ameriškim nazivom American Eagle obtožili nacistične propagande. Kupci se s tem ne strinjajo. Že trgovina Target je z oglasom s transspolno Dylan Mulvaney utrpela velike izgube, zdaj je morala stari logotip z ustanoviteljem stricem Herschlom vrniti tudi tradicionalna veriga restavracij Crater Barrel.

Velika ljubiteljica živali Martha Stewart je s Snoop Doggom celo gostila pasje športno prvenstvo. Foto Osebni Arhiv

V svetu glasbe je nasprotoval prebujenosti, vsaj ko gre za otroke, raper Snoop Dogg. Iz tira ga je vrgel Disneyjev film Svetlobno leto (Lightyear) s poljubom istospolnega para in na vprašanja vnukov, s katerimi si ga je ogledal, po lastnih besedah ni imel odgovorov. Pevka Taylor Swift se je v preteklosti tudi s pesmimi zavzemala za istospolno usmerjene in morda je tudi zato dobra prijateljica Snoop Dogga.

Martha Stewart, mojstrica kuhanja in gostoljubnosti ter najboljša prijateljica Snoop Dogga, je Taylor Swift ponudila organizacijo poroke. Če se ta ne bo sprevrgla v še eno pesem kraljice zlomljenih src, kot toliko njenih prejšnjih razmerij, seveda. Ko gre za odrasle istospolno usmerjene, jim je po pisanju New York Timesa naklonjen tudi Trump – njihove poroke naj bi v njegovem Mar-a-Lagu prinašale največ denarja, je razkril dobro obveščeni vir, ki ni hotel biti imenovan.