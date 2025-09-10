Bagdad – mesto, ki raste presenetljivo hitro

V nadaljevanju preberite:

Nad obzorjem Bagdada se dvigajo žerjavi. Po mestu se razlegajo rezki zvoki motornih žag. Pod močnim poletnim soncem delavci polagajo nove tlake pred ugledno prodajalno sirov. Bagdad doživlja gradbeni razcvet. Irak deluje presenetljivo stabilno, kar privablja tuje vlagatelje in spreminja podobo prestolnice.

Vlada ima velike načrte za »izboljšanje storitev in infrastrukture po letih vojne in nestabilnosti«, je za revijo The Economist povedal premier Mohamed al Sudani. Odkar je oktobra leta 2022 prevzel položaj, je njegova vlada v Bagdadu zgradila 20 novih mostov in nadvozov (enega od njih zgolj v 80 dneh, kot trdi njegov svetovalec). Odprli so najmanj štiri nove bolnišnice, vključno s prvim specializiranim centrom za zdravljenje raka v Iraku in bolnišnico za intenzivno nego.

Nekatere druge spremembe so se izkazale za bolj zapletene.