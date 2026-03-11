Balkanski tiger gradi temelj za gospodarsko rast

Specializirana razstava Expo 2027, ki jo bo Srbija gostila prihodnje leto, je največji dogodek v zgodovini te države in velikanska razvojna priložnost. Gradnja objektov za prireditev, ki bo stala med 1,2 in 1,5 milijarde evrov, zamuja približno pol leta, a odgovorni zagotavljajo, da bodo ujeli vse roke in da politična kriza na prireditev ne bo vplivala.

V Srbiji, kakih 12 kilometrov od beograjskega letališča Nikole Tesle in približno 20 minut vožnje iz središča Beograda, smo obiskali daleč največje gradbišče v tem delu Evrope, če ne kar v celotni Evropi. Na 200 hektarov velikem gradbišču dela okoli 4000 delavcev iz številnih držav, do zdaj so zgradili že več kot 600.000 kvadratnih metrov uporabnih površin različnih objektov, ki bodo prihodnje leto 93 dni gostili specializirano svetovno razstavo Expo 2027.

Objekte, ki so v različnih fazah gradnje, od razstavnih prostorov, novega nacionalnega nogometnega stadiona z 52.000 sedeži, vrednega 460 milijonov evrov, do 1500 stanovanj, ki jih bodo uporabljali udeleženci razstave in jih bodo kasneje prodali na trgu, nam je razkazal prvi podpredsednik srbske vlade in finančni minister ter nekdanji župan Beograda Siniša Mali.