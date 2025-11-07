Balkanski tiger vse bolj zaostaja v dirki z regijo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih mesecih hrup razprave o srbski politični krizi zlahka preglasil tiha statistika, ki za gospodarstvo regije pomeni več, kot se zdi na prvi pogled. Za slovenske izvoznike, banke in dobavitelje je pomembno, ali Srbija regijo dohiteva ali zaostaja za njo, saj od tega je odvisna stabilnost naložb, zanesljivost plačil in smer trgovinskih tokov.

Nekdanji guverner Dejan Šoškić opozarja, da so se neposredne tuje investicije letos prepolovile, medtem ko je, navaja srbški fiskalni svet, Srbija danes pri 56 odstotkih BDP na prebivalca povprečja srednje in vzhodne Evrope – leta 2005 jih je bilo 58. Zakaj je povprečna rast v zadnjem desetletju in pol obstala pri 2,5 odstotka. Kako politika tečaja vpliva na plače in izvoz, zakaj tuji investitorji odhajajo ter kaj to pomeni za gospodarstvo?