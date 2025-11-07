  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Balkanski tiger vse bolj zaostaja v dirki z regijo

    Tuje investicije so se prepolovile, zaostanek za regijo pa povečal, je posvaril nekdanji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
    Leto dni študentskih protestov, ki so poglobili politično krizo v Srbiji, je kronal sobotni spominski shod ob obletnici tragedije v Novem Sadu. Foto Voranc Vogel
    Leto dni študentskih protestov, ki so poglobili politično krizo v Srbiji, je kronal sobotni spominski shod ob obletnici tragedije v Novem Sadu. Foto Voranc Vogel
    Novica Mihajlović
    7. 11. 2025 | 05:00
    8:13
    V zadnjih mesecih hrup razprave o srbski politični krizi zlahka preglasil tiha statistika, ki za gospodarstvo regije pomeni več, kot se zdi na prvi pogled. Za slovenske izvoznike, banke in dobavitelje je pomembno, ali Srbija regijo dohiteva ali zaostaja za njo, saj od tega je odvisna stabilnost naložb, zanesljivost plačil in smer trgovinskih tokov.

    Nekdanji guverner Dejan Šoškić opozarja, da so se neposredne tuje investicije letos prepolovile, medtem ko je, navaja srbški fiskalni svet, Srbija danes pri 56 odstotkih BDP na prebivalca povprečja srednje in vzhodne Evrope – leta 2005 jih je bilo 58. Zakaj je povprečna rast v zadnjem desetletju in pol obstala pri 2,5 odstotka. Kako politika tečaja vpliva na plače in izvoz, zakaj tuji investitorji odhajajo ter kaj to pomeni za gospodarstvo?

